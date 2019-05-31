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31.05.2019
ТАСС

Путин подписал закон о праве иностранцев в РФ заключать контракт о военной службе один раз

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Курсант во время финального этапа соревнований Отличники войсковой разведки. Архивное фото
Курсант во время финального этапа соревнований Отличники войсковой разведки. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Право на заключение нового контракта у иностранцев появится только в случае приобретения гражданства РФ, отмечается в документе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане в РФ могут только один раз воспользоваться правом на заключение контракта о военной службе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что иностранные граждане могут воспользоваться своим правом на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, а также в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, только один раз.

Согласно одному из пунктов федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", контракт о прохождении военной службы вправе заключать иностранцы, законно находящиеся на территории РФ. Вместе с тем другие положения этого закона не препятствуют возможности заключения такими гражданами очередного контракта о прохождении военной службы спустя некоторое время после завершения первого срока.

Согласно подписанному закону, право на заключение нового контракта у иностранцев появится только в случае приобретения гражданства РФ. Документом также уточняются категории военнослужащих и граждан, которые приводятся к военной присяге.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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