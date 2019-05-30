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30.05.2019
Вестник Мордовии

20 новейших самолетов поколения 4++ Су-35 ВКС РФ получат до конца 2020 года

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Воздушно-космические силы РФ до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С, заявил в среду в ходе посещения предприятия-производителя данных машин Комсомольский-на-Амуре авиационного завода (КНААЗ) замминистра обороны России Алексей Криворучко. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"По Су-35 предприятие выполняет все свои обязательства в срок, в этом году мы получим несколько машин даже раньше срока. В соответствии с условиями действующего контракта, в течение этого и следующего года ожидаем получить ещё 20 истребителей Су-35С", - сказал он.

Криворучко отметил, что КНААЗ постоянно работает над модернизацией данного истребителя, в том числе с учётом сирийского опыта. В частности, на следующих модификациях Су-35С смогут применяться все типы авиационных ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

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