Сборка первого серийного Су-57 попала на видео

tvzvezda.ru

Сборку первого серийного российского истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре впервые показали в ролике. Соответствующие кадры опубликовала "Звезда".

"На заводе организовывается конвейерная линейка: на входе в цех приходит "голый" фюзеляж, и по мере продвижения по цеху машина будет "обрастать" плоскостями, стабилизаторами, оснащением, электрооборудованием, радарной группой, а также двигателем. Через девять дней самолет должен выйти из цеха окончательной сборки и уйти на летно-испытательную станцию. Дальше им будут заниматься инженеры и летчики", — сказал обозреватель телеканала Алексей Самолетов.

В мае "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщил, что стоимость контракта на закупку 76 истребителей Су-57 для нужд Воздушно-космических сил России может достигать 170 миллиардов рублей.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

Тогда же сообщалось, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать "цельнометаллическим", что "может отразиться на высокотехнологичности аппарата".