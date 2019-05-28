Компания Elytron Aeronautica разработала БЛА с тандемным крылом

ЦАМТО, 27 мая. Итальянская компания Elytron Aeronautica предлагает потенциальным заказчикам беспилотные летательные аппараты с тандемным крылом, максимальная взлетная масса которых может составлять от 25 до 1000 кг.

В ходе конференции AUVSI Xponential, которая состоялась в Чикаго в начале мая, Elytron представила беспилотный летательный аппарат "Талисман" массой до 50 кг, который может быть полностью адаптирован в соответствии с требованиями клиента. Согласно заявлению компании, фюзеляж оборудован легко реконфигурируемым и доступным грузовым отсеком, в котором достаточно места для топлива, датчиков, авионики и средств связи.

По заявлению представителя компании, БЛА может применяться в военной сфере для ведения разведки, поддержки поисково-спасательных операций и т.д. Преимуществом "Талисман" является то, что он может нести полезную нагрузку массой в три раза больше собственного веса.

Конструкция с тандемным крылом обеспечивает стабильность и предотвращает сваливание и переход БЛА в штопор. Новые патентованные профили крыла обеспечивают эффективное использование топлива.

"Талисман" может применяться с малоподготовленной ВПП благодаря усиленному шасси и шинам низкого давления. Он также может быть запущен с применением катапульты. Посадка производится с использованием парашюта.

В базовой версии в качестве силовой установки БЛА используется двухтактный поршневой двигатель мощностью 5,5 л.с. с электрическим стартером, который приводит в действие толкающий винт. Топливный бак имеет модульную конструкцию, позволяющую выполнять задания как на малой, так и на большой дальности в зависимости от требований заказчика.

Крейсерская скорость БЛА – 94 км/ч, максимальная продолжительность полета – до 25 часов. Максимальная рабочая высота полета – 12000 футов (3660 м).

В числе других БЛА разработки Elytron Aeronautica: 150-кг мало/средневысотный "Серчер", 300-кг средневысотный P300 и 750-кг "Эксплорер".

Преимущество Elytron эксперты Jane's считают возможность максимальной адаптации разрабатываемых БЛА к требованиями заказчика. Все предлагаемые компанией аппараты оснащены тандемными крыльями, но только "Талисман" имеет традиционный фюзеляж, используемый на БЛА самолетного типа.