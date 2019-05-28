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28.05.2019
Военно-промышленный курьер

Армия опробует трубопровод будущего

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тестирование трубопровода нового поколения начато военнослужащими подразделений материально-технического обеспечения на территории Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сборно-разборный трубопровод, созданный с использованием стеклокомпозитов, позволяющих снизить вес трубы по сравнению со стальной в 2 раза, по информации, предоставленной разработчиками, должен прослужить 50 лет, то есть в 4 раза дольше, чем аналогичная конструкция, выполненная из стальных труб. 

Согласно заявленным характеристикам, интервал температур, в которых сможет функционировать инновационная разработка, простирается от минус 60 до плюс 50 градусов по Цельсию. Рабочие показатели давления составят до 10,0 МПа. Трубы из стеклокомпозита содержат герметизирующий слой из высокодеформативного алюминия и оснащены раструбами и манжетами, изготовленными из высокопрочного дюралюминия. Всё это должно 1,5 раза увеличить скорость монтажа.

В ходе испытаний изделие будет собрано механизированным и ручным способом военнослужащими батальона бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. При механическом способе будут задействованы трубомонтажные машины.

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Компании
Минoбороны РФ
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