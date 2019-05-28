Германия отчиталась о "секретных" стрельбах на Балтике

Фрегаты "Гамбург" и“ Аугсбург", а также корвет "Эрфурт" на протяжении пяти дней вели стрельбы по морским и воздушным мишеням на Балтике. Об этом сообщает пресс-служба бундесвера.

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Как указывается, применялись тяжелая противокорабельная ракета RBS15 Mk 3, управляемая ракета класса "корабль-воздух" Sea Sparrow и Evolved Sea Sparrow Missile, ракета ближнего радиуса действия Rolling Airframe Missile. Вертолеты Sea Lynx, приданные фрегату "Гамбург", поражали подводные цели торпедами.

Стрельбы состоялись вблизи шведского города Хернесанд, примерно в 400 км к северу от Стокгольма. Дозволенный здесь радиус огня обеспечивает оптимальные условия для учений подобного рода. Район находится вдали от основных судоходных маршрутов. Кроме того, чтобы добраться сюда, военные корабли должны пересечь демилитаризованную зону Аландских островов.

Как подчеркивает минобороны ФРГ, "высшей заповедью [для военных] является секретность". Военные корабли здесь могут проходить только в случае уведомления и без задержек.

Благодаря этому относительно хорошо известно, могут ли [сторонние] наблюдатели находиться в этом районе […] Потому что для ракетной стрельбы особенно важно одно: секретность.

- отмечает бундесвер, указывая, что это вызвано необходимостью держать в тайне информацию о типе средств поражения и их поведении в боевых условиях.