Слушатели главного вуза российской армии обсудили сирийский боевой опыт с коллегами из Индии

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Генералы и офицеры, обучающиеся в Военной академии Генерального штаба (ВАГШ) Вооружённых сил России, рассказали индийским коллегам о боевом опыте, полученном в ходе военной кампании в Сирии, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"ВАГШ в рамках официального визита в РФ посетила делегация Колледжа национальной обороны (КНО) Индии. В рамках встречи российская сторона поделилась опытом борьбы с террористическими группировками на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Также ведомство информирует, что состоялась встреча представителя российского Генштаба генерал-майора Ярослава Москалика с главой индийской делегации бригадным генералом Шинхал Випулом. "Отмечена положительная динамика развития сотрудничества между оборонными ведомствами России и Индии и целесообразность продолжения контактов на уровне военно-учебных заведений двух стран", - говорится в сообщении.