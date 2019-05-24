Войти
24.05.2019
Военное обозрение

СЕНТКОM запросил у Пентагона дополнительно 5 тысяч военнослужащих

182
0
0

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), контролирующее Ближний Восток и Центральную Азию, запросило у Министерства обороны США дополнительный контингент американских военнослужащих на фоне ситуации вокруг Ирана. По данным агенства Reuters, ссылающегося на военные источники, Пентагон рассматривает вопрос об отправке в данный регион дополнительно 5 тыс. военнослужащих.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает агенство, СЕНТКОМ запросил у Пнтагона 5 тысяч военнослужащих дополнительно к уже имеющимся в его распоряжении силам. В тоже время агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в военном ведомстве США сообщает, что речь идет о 10 тысячах американских военных. Однако оба агенства утверждают, что дополнительные силы привлекаются "исключительно в оборонительных целях".

Также сообщается, что на обсуждение вынесен вопрос отправки на Ближний Восток дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot и кораблей для "усиления защиты от потенциальных угроз со стороны Ирана".

В Reuters отмечают, что неизвестно, одобрит ли Пентагон такое усиление, даже на фоне ситуации с Ираном, так как подобные запросы поступают в Минобороны от всех командований ВС США регулярно и так же регулярно отклоняются.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен направить на Ближний Восток дополнительные силы в количестве 120 тысяч военнослужащих США, однако в последствии эту информацию опровергли, назвав фейком.

В настоящее время в районе Персидского залива развернута военно-морская группировка США, группа стратегических бомбардировщиков В-52Н и зенитные комплексы Patriot.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
27.01.2015
Экспорт УАЗа в 2014 году упал на 38%
03.09.2014
Придется ли французскому ВПК расплачиваться за «Мистрали»? ("La Tribune", Франция)
22.07.2014
Армия Израиля: самая призывная и профессиональная
13.06.2013
"С-300 в Дамаске сделают уязвимым любой самолет над Израилем"
11.01.2013
Игры "Пэтриотов"
30.09.2009
Спираль вооружений закручивается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57