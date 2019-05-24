СЕНТКОM запросил у Пентагона дополнительно 5 тысяч военнослужащих

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), контролирующее Ближний Восток и Центральную Азию, запросило у Министерства обороны США дополнительный контингент американских военнослужащих на фоне ситуации вокруг Ирана. По данным агенства Reuters, ссылающегося на военные источники, Пентагон рассматривает вопрос об отправке в данный регион дополнительно 5 тыс. военнослужащих.

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Как сообщает агенство, СЕНТКОМ запросил у Пнтагона 5 тысяч военнослужащих дополнительно к уже имеющимся в его распоряжении силам. В тоже время агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в военном ведомстве США сообщает, что речь идет о 10 тысячах американских военных. Однако оба агенства утверждают, что дополнительные силы привлекаются "исключительно в оборонительных целях".

Также сообщается, что на обсуждение вынесен вопрос отправки на Ближний Восток дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot и кораблей для "усиления защиты от потенциальных угроз со стороны Ирана".

В Reuters отмечают, что неизвестно, одобрит ли Пентагон такое усиление, даже на фоне ситуации с Ираном, так как подобные запросы поступают в Минобороны от всех командований ВС США регулярно и так же регулярно отклоняются.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен направить на Ближний Восток дополнительные силы в количестве 120 тысяч военнослужащих США, однако в последствии эту информацию опровергли, назвав фейком.

В настоящее время в районе Персидского залива развернута военно-морская группировка США, группа стратегических бомбардировщиков В-52Н и зенитные комплексы Patriot.