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24.05.2019
Интерфакс-АВН

США по-прежнему предупреждают Турцию о последствиях приобретения российских С-400 - госдеп

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - США продолжают настаивать на том, чтобы Турция отказалась от закупок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщила представитель госдепартамента Морган Ортагус во время брифинга.

"Я думаю, что наша позиция по С-400 довольно последовательна. Госсекретарь говорил об этом, мы говорили, что приобретение систем С-400 будет иметь серьезные последствия для оборонных отношений США и НАТО с Турцией. Мы, безусловно, готовы сотрудничать с ними (Турцией) и продолжаем говорить о нашей обеспокоенности по поводу этого приобретения. Но если это произойдет, то будут очень реальные и очень негативные последствия...Так что ничего нового, кроме того, что секретарь сказал и продолжает говорить", - сказала Ортагус.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ЗРС большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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