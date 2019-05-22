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22.05.2019
Военно-промышленный курьер

Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"

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Источник изображения: vpk-news.ru

На днях ПВО Сирии было задействовано в отражении ракетного удара, который Армия обороны Израиля нанесла по окрестностям Дамаска.

В этом нападении предполагалось участие израильской авиации, которая из воздушного пространства Ливана должна была поразить сирийские ЗРК. Однако, пилоты ВВС Израиля не захотели оказаться на прицеле сирийских С-300.

В соцсетях была опубликована информация о появлении в ливанском воздушном пространстве истребителей F-16, что совпадало по времени с ракетным ударом со стороны Голанских высот по территории Сирии. Несмотря на то, что израильские лётчики находились практически вплотную к ливано-сирийской границе, они не захотели стать мишенями для ЗРК С-300 Сирии, так как их самолеты уже находились на сопровождении сирийских систем ПВО.

Как следует из последних двух ударов Израиля по территории Сирии, его военно-воздушные силы понимают опасность такой авантюры и не рискуют становиться целями, для поставленных Россией Дамаску современных зенитно-ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что израильские истребители были впервые идентифицированы сирийскими системами С-300. Это говорит о том, отмечает портал Free News, что расчеты ВС САР окончательно освоили новейшее вооружение и готовы дать отпор агрессору.

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Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
F-16
С-300
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1 комментарий
№1
22.05.2019 20:47
Так Израиль изначально наносил удары из воздушного пространства Ливана.
+2
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