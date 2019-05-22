Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"

На днях ПВО Сирии было задействовано в отражении ракетного удара, который Армия обороны Израиля нанесла по окрестностям Дамаска.

В этом нападении предполагалось участие израильской авиации, которая из воздушного пространства Ливана должна была поразить сирийские ЗРК. Однако, пилоты ВВС Израиля не захотели оказаться на прицеле сирийских С-300.

В соцсетях была опубликована информация о появлении в ливанском воздушном пространстве истребителей F-16, что совпадало по времени с ракетным ударом со стороны Голанских высот по территории Сирии. Несмотря на то, что израильские лётчики находились практически вплотную к ливано-сирийской границе, они не захотели стать мишенями для ЗРК С-300 Сирии, так как их самолеты уже находились на сопровождении сирийских систем ПВО.

Как следует из последних двух ударов Израиля по территории Сирии, его военно-воздушные силы понимают опасность такой авантюры и не рискуют становиться целями, для поставленных Россией Дамаску современных зенитно-ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что израильские истребители были впервые идентифицированы сирийскими системами С-300. Это говорит о том, отмечает портал Free News, что расчеты ВС САР окончательно освоили новейшее вооружение и готовы дать отпор агрессору.