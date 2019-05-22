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22.05.2019
ИноСМИ

Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): Москва обвиняет оппозицию в нарушении перемирия в Идлибе и обстреле базы "Хмеймим"

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Российские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Москва выдвинула обвинения против вооруженных группировок в сирийском Идлибе, заявив о нарушении временного перемирия, объявленного два дня назад. Террористы предприняли попытку атаковать российскую базу "Хмеймим" с помощью ракетной системы залпового огня. Всего было запущено шесть ракет, однако российские средства ПВО смогли отразить их все, сообщает саудовское издание.

Во вторник Москва вновь выдвинула обвинения против вооруженных группировок в Идлибе, заявив о нарушении временного перемирия, объявленного два дня назад. В то же время российская сторона подтвердила приверженность сирийских правительственных сил договору о прекращении огня в этом регионе.

Хотя Министерство обороны России официально не объявляло о приверженности своих сил или сирийских войск временному перемирию, о котором стало известно в пятницу из средств массовой информации, российские военные акцентируют внимание на нарушениях со стороны боевиков в Идлибе. Согласно заявлению российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, боевики, базирующиеся в районе деэскалации в провинции Идлиб, атаковали позиции сирийской армии 13 раз после 18 мая.

Как сообщается, сирийские правительственные силы в одностороннем порядке прекратили огонь в полночь субботы (18 мая), однако боевики продолжают обстрел позиций армии и мирных жителей, используя минометы и ракетные установки, запрещённые в демилитаризованной зоне в соответствии с астанинскими соглашениями 2017 года и сочинскими договорённостями 2018 года. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина, из 13 случаев применения минометов и ракетных установок 11 атак были совершены в Латакии, одна - в Хаме и ещё одна - в Идлибе. Как сообщается, в результате обстрела пострадали трое сирийских солдат.

Однако в заявлении Министерства обороны России говорится о гибели двух сирийских солдат и ранении семи других военнослужащих в результате обстрелов со стороны боевиков из зоны деэскалации в Идлибе, целью которых был один из объектов сирийской армии. Российское ведомство призвало лидеров вооружённых групп отказаться от силовых провокаций и следовать пути мирного урегулирования ситуации в контролируемых ими районах. В соответствии с соглашениями, достигнутыми между Россией, Турцией и Ираном в рамках астанинского переговорного процесса, было решено установить режим прекращения огня в Идлибе, на севере Хамы, западе Алеппо и небольшой территории в сельской местности на севере Латакии.

С начала этого месяца в южных районах Идлиба и на северо-западе Хамы наблюдается эскалация боевых действий между сирийской армией и вооруженными группировками. В итоге правительственным силам удалось добиться ощутимого прогресса на местах и взять под свой контроль ряд стратегически важных деревень и возвышенностей. Как заявляют Дамаск и Москва, операции сирийской армии - это ответ на нарушения режима прекращения огня на этих территориях со стороны "террористов". Речь идет о бомбардировках позиций правительственных сил и жилых районов.

В воскресенье Министерство обороны России объявило, что системы ПВО в Хмеймиме отразили новые ракетные удары по этой базе.

Согласно вчерашнему заявлению военного ведомства, российские войска обнаружили места запуска ракет и нанесли по ним авиаудары, уничтожив все установки. Как сообщило министерство, несмотря на полное прекращение огня со стороны сирийской армии по состоянию на 00:00 18 мая, террористы из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ - прим. ред.) в зоне деэскалации в Идлибе продолжают ракетные обстрелы. Вечером 19 мая 2019 года террористы предприняли попытку атаковать российскую базу "Хмеймим" с помощью ракетной системы залпового огня. Всего было запущено шесть ракет, однако российские средства ПВО смогли отразить их все. Ущерба авиабазе нанесено не было.

Министерство обороны России сообщило: "Российскими средствами разведки данная установка РСЗО террористов была оперативно выявлена на западной окраине населенного пункта Кафр-Нобль провинции Идлиб. Точечным ударом ВКС России указанный объект террористов был уничтожен". Также ведомство подтвердило факт уничтожения двух летательных аппаратов на удалении от базы дежурными силами ПВО "Хмеймима" в Сирии.


Раид Джабер

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