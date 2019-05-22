Индия, вслед за Россией, согласилась увеличить закупки пальмового масла в Малайзии в обмен на поставку авиатехники

ЦАМТО, 21 мая. Индия, которая входит в пятерку претендентов на поставку ВВС Малайзии 30 легких боевых самолетов в течение следующих 10 лет, согласилась в качестве компенсационной сделки увеличить закупки пальмового масла в Малайзии.

Как сообщает Swarajya Magazine, предполагается, что в тендере по закупке 30 легких боевых самолетов оценочной стоимостью 36 млрд. ринггитов (8,6 млрд. долл.) примут участие пять претендентов: южнокорейская компания Korea Aerospace Industries с F-50, ПАО "Корпорация "Иркут" с Як-130, пакистанская Pakistan Aeronautical Complex с JF-17 "Тандер", Alenia Aermacchi (Leonardo) с M-346 "Мастер" и Hindustan Aeronautics Limited с "Теджас".

Согласно информации Swarajya Magazine, экономический фактор (готовность продать самолеты по бартеру) сыграет ключевую роль в выборе победителя тендера. Напомним, что ранее Россия выразила готовность увеличить закупки пальмового масла в случае приобретения российской авиационной и другой техники.

Именно из-за готовности двух вышеупомянутых стран увеличить закупки пальмового масла ожидается, что, несмотря на активное лоббирование со стороны Пакистана, Малайзия вряд ли купит JF-17, поскольку Куала-Лумпур твердо намерен реализовать сделку по бартерной схеме. В свою очередь, Индия, которая является одним из крупнейших покупателей малазийского пальмового масла, может без проблем увеличить закупки данного вида продукции.

Кроме того, Индия, стремясь повысить свои шансы на заключение контракта, также предложила выкупить планируемые к выведению из эксплуатации в ближайшие годы истребители МиГ-29N ВВС Малайзии (прим. ЦАМТО: вполне возможно, что Россия также предложила данную схему).

Справочно: в рамках авиасалона МАКС-2017 генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко и представитель ВВС Малайзии подполковник Фадзар Мохт Бин Сухада подписали соглашение о продлении контракта на послепродажное обслуживание самолетов МиГ-29N до апреля 2020 года.

Напомним, что о готовности России значительно увеличить закупки малазийского пальмового масла в качестве компенсации за сделки, предусматривающие приобретение Малайзией российского вооружения, заявил министр обороны Малайзии Мохамад Сабу в рамках четырехдневного визита в Россию 20-23 апреля.

В ходе визита малазийская делегация обсудила вопросы обслуживания имеющегося парка истребителей из 18 Су-30МКМ и 17 МиГ-29N. Малайзия также рассматривает российское предложение по закупке Су-35 или Су-57Э (прим. ЦАМТО: в рамках другого тендера), а также восьми единиц вертолетов "Ансат", Ми-17, Ka-32А11ВС.

Тогда же министр сырьевых отраслей промышленности Малайзии Тереза Кок напомнила, что многие страны, такие как Россия, проявляют большой интерес к использованию пальмового масла в качестве биотоплива, в том числе в авиационном секторе. В числе этих стран, кроме России, были упомянуты Индия, Китай, Пакистан, Иран, Турция, ряд стран Африки и Ближнего Востока. По словам министра, в связи с падением цен на пальмовое масло, бартерные сделки при закупке вооружений могут "спасти рабочие места и бизнес миллионов малазийцев".