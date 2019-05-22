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22.05.2019
ЦАМТО

Саратовский учебный центр артиллерии впервые подготовил младших специалистов на новейшем тренажере

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9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D"
Тренажер для подготовки специалистов артиллерии и РСЗО - 9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D".
Источник изображения: YouTube

ЦАМТО, 21 мая. Единственный учебный центр боевого применения артиллерии в Саратове, подготовил для Вооруженных Сил РФ 650 солдат и сержантов. Впервые основное обучение проходило на новейшем тренажерном комплексе "Артерра-ВТ-3D".

Комплекс включает в себя автоматизированные рабочие места руководителя занятий и обучаемых, мультимедийные средства панорамной визуализации местности и звуковой имитации событий, специальное программное обеспечение, основанное на уникальной математической модели, полностью имитирующие элементы стрельбы.

Комплекс позволяет обучать стрельбе из большинства самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, имитировать выполнение огневых задач всеми видами боеприпасов, включая высокоточными, на равнине, в горах и на море, в изменяющихся метеорологических условиях и в разное время суток.

Младшие специальности, которые прошли пятимесячный курс обучения, на прошлой неделе сдали итоговые экзамены в полевых условиях, получили квалификацию и в ближайшие дни отправятся в соединения и воинские части по всей России.

Тренажерный комплекс позволил учебному центру значительно экономить моторесурс бронетехники и ГСМ без снижения качества подготовки младших специалистов. К боевым стрельбам и вождению военной техники обучающихся допускали только после получения на тренажере оценки "хорошо" или "отлично", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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