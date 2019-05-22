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22.05.2019
Интерфакс-АВН

Строительство новой базы ПВО в Арктике будет завершено в 2019 году - Минобороны РФ

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"Северный клевер" в Арктике: Минобороны показало новую военную базу
"Северный клевер" в Арктике: Минобороны показало новую военную базу.
Источник изображения: РИА Новости

С 2014 года в Арктике военные строители ввели в эксплуатацию более полутысячи объектов, реконструированы 19 аэродромов

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Военный городок для соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота (СФ) в якутском порту Тикси будет введён в строй в текущем году, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В этом году мы планируем завершить строительство военного городка в посёлке Тикси для военнослужащих соединения ПВО Северного флота", - сказал военачальник в интервью, которое публикует во вторник еженедельник "Аргументы и факты".

Он отметил, что "все 11 объектов этого комплекса будут соединены между собой крытыми переходами".

"Так что ходить в буран, держась за верёвку, как в фильмах про полярников, никто не будет", - сказал генерал.

Командование СФ ранее информировало, что подразделения нового соединения ПВО флота в Тикси предназначены для обеспечения безопасности воздушного пространства над Северным морским путём.

Сообщалось, что в составе флота сформируют новую дивизию ПВО, части и подразделения которой будут развёрнуты на архипелаге Новая Земля, а также в посёлках Диксон и Тикси.

Северный флот 1 декабря 2014 года выведен из состава Западного военного округа, на его базе создали Объединённое стратегическое командование в Арктике, которое также было усилено дислоцированными в Заполярье силами и средствами Западного, Центрального и Восточного военных округов. В настоящее время это межвидовое стратегическое объединение Вооружённых сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. На вооружении СФ есть, в частности, стратегические подлодки и тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".

В начале текущего года Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.

"За последние годы проведена реконструкция 19 аэродромов. Продолжается строительство уникальных всепогодных аэродромов на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и на острове Котельный архипелага Новосибирские острова", - говорилось в сообщении.

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Булгаков Дмитрий
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