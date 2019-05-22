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22.05.2019
ТАСС

Минобороны и Ростех изучают вопрос перевода бронетехники на калибр 57-мм

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Самоходная зенитная установка "Деривация-ПВО"
Самоходная зенитная установка "Деривация-ПВО".
Источник изображения: © Информационно-аналитический отдел ТАСС

На данный момент калибр 30-мм является основным для комплексов вооружения легкой и средней бронетехники

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" совместно с Ростехом прорабатывают возможность замены пушек калибра 30-мм на калибр 57-мм в комплексах вооружения российской бронетехники, вопрос рассматривают и в Минобороны России. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Мы совместно с Госкорпорацией Ростех проводим оценку, и заказчик в лице Минобороны также проводит соответствующие работы", - сказал Кочкин, отвечая на вопрос о возможности перехода на калибр 57-мм.

Сейчас основным калибром комплексов вооружения легкой и средней бронетехники является калибр 30-мм. Перевод всего парка бронетехники на новый калибр упирается в финансовые возможности.

"Смена калибра потребует колоссальных затрат на модернизацию уже имеющегося вооружения и военной техники", - пояснил Кочкин, поэтому пока предприятия Ростеха работают в этом направлении "в инициативном порядке."

На форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке демонстрировались сразу несколько образцов военной техники в новом калибре. В частности были представлены "Деривация-ПВО" на шасси БМП-3 и перспективная тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", вооруженная боевым модулем "Кинжал" с пушкой калибра 57-мм и противотанковыми управляемыми ракетами.

Ранее на выставке "Милекс-2019" генеральный директор "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в Ростех) Александр Потапов сообщил, что предприятие намерено проработать различные варианты использования орудий калибра 57 мм в интересах военно-воздушных сил, а также сухопутных войск и флота. ЦНИИ "Буревестник", входящий в УВЗ занимается разработкой "Деривации-ПВО" и 57-мм боевым модулем АУ-220М "Байкал".

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Страны
Россия
Продукция
Армата
АУ-220М
БМП-3
Деривация-ПВО
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