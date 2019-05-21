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21.05.2019
Российская газета

Северный флот получил "Хрустальный компас" за открытия в Арктике

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Авторский коллектив объединенного стратегического командования Северного флота получил национальную премию "Хрустальный компас" в номинации "Путешествия и экспедиции". Это первая такая награда в истории СФ.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, на конкурс представили два уникальных историко-географических проекта, которые военнослужащие реализовали в прошлом году.

Это комплексная экспедиция на архипелаг Новая Земля и географические открытия, сделанные гидрографической службой Северного флота в ходе комплексных океанографических исследований в Арктике.

В ходе комплексной экспедиции был проведен ряд исторических экспериментов по реконструкции маршрутов первопроходцев архипелага Новая Земля. За три этапа экспедиции Северный и Южный острова арктического архипелага североморцы дважды пересекали - от моря до моря. Участвовали в экспедиции 48 человек, а также экипажи одного корабля и четырех судов.

Во время исследовательских походов в Арктику военнослужащие совершили 34 географических открытия, обнаружили и описали один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт и подтвердили исчезновение одного острова.

Справка "РГ"

"Хрустальный компас" - первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. В ней 11 номинаций. За время ее существования был выдвинут 2087 проект из 36 стран и 85 регионов России.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
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