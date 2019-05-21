Россия проведет наблюдательные полеты над Чехией по договору по Открытому небу, Турция - над территорией РФ

Ту-214ОН ("Открытое небо") — самолет авиационного наблюдения, созданный специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу над территориями стран — участниц договора.

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Российские наблюдатели совершат на текущей неделе полеты над территорией Чехии в рамках договора по Открытому небу, в то время как турецкие специалисты будут летать над Россией, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Наблюдательный полёт над территорией Чешской республики будет выполняться в период с 20 по 24 мая 2019 года с аэродрома Открытого неба Пардубице", - сказал Рыжков, слова которого приводит газета "Красная звезда".

Максимальная дальность полёта составит 800 километров.

Российский самолёт наблюдения будет выполнять полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а чешские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

"Тем временем с 20 по 24 мая миссия Турции выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией РФ на турецком самолёте наблюдения CASACN-235 с аэродрома Кубинка", - отметил Рыжков.