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21.05.2019
Интерфакс-АВН

Россия проведет наблюдательные полеты над Чехией по договору по Открытому небу, Турция - над территорией РФ

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Ту-214ОН ("Открытое небо") — самолет авиационного наблюдения, созданный специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу над территориями стран — участниц договора
Ту-214ОН ("Открытое небо") — самолет авиационного наблюдения, созданный специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу над территориями стран — участниц договора.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Российские наблюдатели совершат на текущей неделе полеты над территорией Чехии в рамках договора по Открытому небу, в то время как турецкие специалисты будут летать над Россией, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Наблюдательный полёт над территорией Чешской республики будет выполняться в период с 20 по 24 мая 2019 года с аэродрома Открытого неба Пардубице", - сказал Рыжков, слова которого приводит газета "Красная звезда".

Максимальная дальность полёта составит 800 километров.

Российский самолёт наблюдения будет выполнять полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а чешские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

"Тем временем с 20 по 24 мая миссия Турции выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией РФ на турецком самолёте наблюдения CASACN-235 с аэродрома Кубинка", - отметил Рыжков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Чехия
Продукция
CN-235
Проекты
Ядерный щит
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