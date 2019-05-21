Блог ВПК.Name – проверено на себе.

В октябре 2018-го года, ВПК.name запустил сервис Блоги для зарегистрированных пользователей сайта.

Мы понимали, что пользователям надо присмотреться, поэтому сразу выпустили материал с пояснениями, как этим можно пользоваться и для чего нужен сервис.

Параллельно с этим я начал проверку блогов ВПК.name на эффективность на себе. Сегодня я хотел бы немного рассказать о результатах и выводах, чтобы другие пользователи смогли увидеть, может ли данный сервис быть полезен и им, и не только в том ключе, в каком его использовал я.

Для начала, немного статистики:

с 30.10.2018 года по 17.03.2019 года (138 календарных дней);

за это время выпущено 15 статей;

все статьи были по одной тематике и примерно одного размера;

на сегодня их просмотрели 57 743 раза;

необходимо отметить, что каждая статья висела на главной странице в ленте по 3 дня;

никакие дополнительные механизмы раскрутки статей не применялись:

колебания в просмотрах между статьями составили от 680 раз до 10371 раза;

первые новости просматривались больше, чем последние – т.е. аудитория сужалась;

число комментариев под статьями – суммарно полезных только 5 штук;

число персональных обращений с просьбой подсказать и не только – 7 штук.

Для чего всё это?

Все эти данные я привел для того, чтобы у вас была возможность, глядя на них сделать выводы самостоятельно, возможно сильно отличные от моих собственных.

Моя задача показать эффективность Блогов при режиме использование сервиса, как приведено в статистике выше по тексту, чтобы пользователи оценили, какие усилия стоит прикладывать, если желаете получить нужную отдачу.

Действия и ожидания

Статьи старался выпускать с интервалами раз в неделю – в две недели, чтобы не сильно перегружаться их написанием. В тоже время прекрасно осознаю, что если бы статьи были основой моего продвижения, ну скажем как бизнес, то я бы не воспринимал статьи, как дополнительные временные затраты, а наоборот старался писать их чаще или содержательнее.

Ожидалось большее число комментариев с вопросами и дискуссией, но этого совсем не получилось. Комментариев был минимум, а из малого числа реально эффективных и по теме, и того меньше.

Просмотры у первых статей приятно удивили своим количеством, что говорило о заинтересованности пользователей. Но чуть позже начался спад, который к концу скатился к показателям ниже 1000 просмотров.

Обращения в личку были скорее неожиданностью, потому что статьи не преследовали целью коммерциализацию, иначе имели бы чуть другую направленность. Тем не менее, были обращения от «дать совет», до коммерческих предложений.

Выводы.

Блог дал сверх эффект по прямым (наиболее эффективным) обращениям, причиной которого, как мне кажется, стала содержательная и последовательная стратегия изложения по проблемной для аудитории тематике. Вероятно, проблемные темы для предприятий: новости, которые есть в мире по разным актуальным тематикам, затрагиваемым в обсуждениях на сайте или материалы по конкретным актуальным направлениям – имеют очень большие шансы стать популярными лентами ВПК.Name наряду с главной страницей сайта. Число пользователей и просмотров может падать по мере выпуска статей из-за того, что пользователи, которым тема не очень интересна или неактуальна, будут отваливаться после первых нескольких статей. Блог не потребовал титанических усилий по ежедневному сопровождению, однако, если вести блог для коммерциализации, то усилия на ведение потребуются, потому что статьи должны будут наполняться более детальным контентом и с примерами, а обращения, даже за советами, требовать ответной реакции через материалы, по интересующей тематике через тот-же блог. Не стоит рассчитывать на обратную связь от пользователей при ведении блога по тематике, являющейся проблемной для компаний. На мой взгляд это связано с тем, что люди стесняются или не знают как правильно задать вопрос.

Предложения.

Анализ собственного блога и работа с аудиторией подтолкнули сформулировать предложения по развитию блога, направленные на повышение шансов для блогов быть замеченными пользователями и получения обратной связи:

После выпуска материала в любом блоге выводить заголовок в раздел «Обсуждаемое» на всех страницах сайта – это позволит блоггерам быстро заявить о своих новых материалах и так повысить посещаемость своего блога. После комментирования материала в любом блоге выводить заголовок в раздел «Обсуждаемое» на всех страницах сайта так же как это происходит при комментировании новостей. Это позволит обсуждаемым в блогах статьям не затеряться на общем фоне. Позволить блогерам делать статьи или комментарии к ним закрытыми для всех пользователей, кроме приглашенных самим блоггером к беседе в закрытом режиме. Это позволит блоггерам формировать разные аудитории под разные материалы, а пользователям более смело высказываться, не опасаясь быть неверно понятыми.

А что бы предложили вы, пользователи ВПК.name, чтобы вам захотелось вести свой блог на ВПК.Name?

Автор: Андрей Лабутин.