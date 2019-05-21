Блог ВПК.Name – проверено на себе.
В октябре 2018-го года, ВПК.name запустил сервис Блоги для зарегистрированных пользователей сайта.
Мы понимали, что пользователям надо присмотреться, поэтому сразу выпустили материал с пояснениями, как этим можно пользоваться и для чего нужен сервис.
Параллельно с этим я начал проверку блогов ВПК.name на эффективность на себе. Сегодня я хотел бы немного рассказать о результатах и выводах, чтобы другие пользователи смогли увидеть, может ли данный сервис быть полезен и им, и не только в том ключе, в каком его использовал я.
Для начала, немного статистики:
- с 30.10.2018 года по 17.03.2019 года (138 календарных дней);
- за это время выпущено 15 статей;
- все статьи были по одной тематике и примерно одного размера;
- на сегодня их просмотрели 57 743 раза;
- необходимо отметить, что каждая статья висела на главной странице в ленте по 3 дня;
- никакие дополнительные механизмы раскрутки статей не применялись:
- колебания в просмотрах между статьями составили от 680 раз до 10371 раза;
- первые новости просматривались больше, чем последние – т.е. аудитория сужалась;
- число комментариев под статьями – суммарно полезных только 5 штук;
- число персональных обращений с просьбой подсказать и не только – 7 штук.
Для чего всё это?
Все эти данные я привел для того, чтобы у вас была возможность, глядя на них сделать выводы самостоятельно, возможно сильно отличные от моих собственных.
Моя задача показать эффективность Блогов при режиме использование сервиса, как приведено в статистике выше по тексту, чтобы пользователи оценили, какие усилия стоит прикладывать, если желаете получить нужную отдачу.
Действия и ожидания
Статьи старался выпускать с интервалами раз в неделю – в две недели, чтобы не сильно перегружаться их написанием. В тоже время прекрасно осознаю, что если бы статьи были основой моего продвижения, ну скажем как бизнес, то я бы не воспринимал статьи, как дополнительные временные затраты, а наоборот старался писать их чаще или содержательнее.
Ожидалось большее число комментариев с вопросами и дискуссией, но этого совсем не получилось. Комментариев был минимум, а из малого числа реально эффективных и по теме, и того меньше.
Просмотры у первых статей приятно удивили своим количеством, что говорило о заинтересованности пользователей. Но чуть позже начался спад, который к концу скатился к показателям ниже 1000 просмотров.
Обращения в личку были скорее неожиданностью, потому что статьи не преследовали целью коммерциализацию, иначе имели бы чуть другую направленность. Тем не менее, были обращения от «дать совет», до коммерческих предложений.
Выводы.
- Блог дал сверх эффект по прямым (наиболее эффективным) обращениям, причиной которого, как мне кажется, стала содержательная и последовательная стратегия изложения по проблемной для аудитории тематике.
- Вероятно, проблемные темы для предприятий: новости, которые есть в мире по разным актуальным тематикам, затрагиваемым в обсуждениях на сайте или материалы по конкретным актуальным направлениям – имеют очень большие шансы стать популярными лентами ВПК.Name наряду с главной страницей сайта.
- Число пользователей и просмотров может падать по мере выпуска статей из-за того, что пользователи, которым тема не очень интересна или неактуальна, будут отваливаться после первых нескольких статей.
- Блог не потребовал титанических усилий по ежедневному сопровождению, однако, если вести блог для коммерциализации, то усилия на ведение потребуются, потому что статьи должны будут наполняться более детальным контентом и с примерами, а обращения, даже за советами, требовать ответной реакции через материалы, по интересующей тематике через тот-же блог.
- Не стоит рассчитывать на обратную связь от пользователей при ведении блога по тематике, являющейся проблемной для компаний. На мой взгляд это связано с тем, что люди стесняются или не знают как правильно задать вопрос.
Предложения.
Анализ собственного блога и работа с аудиторией подтолкнули сформулировать предложения по развитию блога, направленные на повышение шансов для блогов быть замеченными пользователями и получения обратной связи:
- После выпуска материала в любом блоге выводить заголовок в раздел «Обсуждаемое» на всех страницах сайта – это позволит блоггерам быстро заявить о своих новых материалах и так повысить посещаемость своего блога.
- После комментирования материала в любом блоге выводить заголовок в раздел «Обсуждаемое» на всех страницах сайта так же как это происходит при комментировании новостей. Это позволит обсуждаемым в блогах статьям не затеряться на общем фоне.
- Позволить блогерам делать статьи или комментарии к ним закрытыми для всех пользователей, кроме приглашенных самим блоггером к беседе в закрытом режиме. Это позволит блоггерам формировать разные аудитории под разные материалы, а пользователям более смело высказываться, не опасаясь быть неверно понятыми.
А что бы предложили вы, пользователи ВПК.name, чтобы вам захотелось вести свой блог на ВПК.Name?
Автор: Андрей Лабутин.
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Но, есть один существенный нюанс. За последнее время информативность сайта значительно возросла, количество публикуемых новостей увеличилось, наверное кратно по отношению к минувшим годам.
Это само по себе неплохо, это конечно хорошо, так как дает большое поле для анализа различных источников, но для большинства среднестатистических посетителей и пользователей сайта, которые не относятся к профессиональным аналитикам
Если раньше, лично у меня, хватало времени внимательно изучить весь дайджест, прочитав большую часть новостей, поставив "плюсики" и "минусики" и часть из них прокомментировав, то сейчас ознакомление происходит в основном по чтению заголовков, беглому прочтению
Зачастую одна и та же новость, буквально перепечатанная буква в букву представлена пятью различными источниками. Я не против того, чтобы в новости присутствовало альтернативное мнение, какие-то комментарии специалистов, но зачем ее дублировать трижды-четырежды? Может имеет смысл выбрать наиболее полный (компетентный) источник, а остальные "клоны" сделать вложениями (ссылками) внутри этой основной новости?
Так же было бы неплохо в настройках профиля создать опцию включающую/выключающую из состава новостной ленты те или иные информационные агенства, порталы и прочие источники (чтобы каждый для себе смог сформировать фильтр).
Теперь, что касается блогов. Исходя из вышесказанного, думаю, что востребованными окажутся те блоги, авторы которых смогут грамотно скомпилировать дайджест новостей по определенной тематике, сделав из них лаконичную выжимку, избавленную от соплей и воды, которую можно было бы быстро прочесть и быть в курсе обстановки "на фронтах".
После выпуска материала в любом блоге выводить заголовок в раздел «Обсуждаемое» на всех страницах сайта
После комментирования материала в любом блоге выводить заголовок в раздел «Обсуждаемое» на всех страницах сайта так же как это происходит при комментировании новостей.Пардон, никогда не видел раздела "обсуждаемое" на сайте. Возможно, это некое внутреннее название, которое нигде не фигурирует на "всех страницах сайта"? Если да, то как я могу понять о чем Вы? Если нет. То почему я этого не знаю)
Можно догадаться, что этим разделом может быть верх страницы
https://vpk.name/
с двумя выделенными материалами (новость дня). Но ведь это не на всех страницах.
за это время выпущено 15 статей; ...Статьи старался выпускать с интервалами раз в неделю – в две недели, чтобы не сильно перегружаться их написанием. В тоже время прекрасно осознаю, что если бы статьи были основой моего продвижения, ну скажем как бизнес, то я бы не воспринимал статьи, как дополнительные временные затраты, а наоборот старался писать их чаще или содержательнее.За такой небольшой период - это большое количество статей, если в них речь о чем-то серьезном для серьезного бизнеса. Типа формата B2B.
Более того - это слишком много статей)
Имхо.
Не стоит рассчитывать на обратную связь от пользователей при ведении блога по тематике, являющейся проблемной для компаний. На мой взгляд это связано с тем, что люди стесняются или не знают как правильно задать вопрос.Мне кажется, что людей сейчас мало интересуют проблемы компании. Люди сейчас занимаются почти исключительно своими личными проблемами. Почему? Как говорится, "не мы такие, жизнь такая". Это к тому, что аудитория сайта - это люди, а не компании.
Однако, всё-таки, просмотр материалов сайта иногда даёт какую-то пользу в деловом плане.
Я бы предложил
1. новости-клоны размещать цугом (это и сейчас вроде бы почти есть) и среди них выделять по каким-то критериям головной материал, куда сваливать в одну кучу комменты по всем клонам.
2. На странице
https://vpk.name/
сделать фильтры для сортировки новостей пользователем.
Какие именно - можно отдельно обсудить.
Может имеет смысл выбрать наиболее полный (компетентный) источник, а остальные "клоны" сделать вложениями (ссылками) внутри этой основной новости?+1
может быть, как-то так
Это позволит ... пользователям более смело высказываться, не опасаясь быть неверно понятыми.Я бы написал точнее:"Это позволит ... пользователям более смело высказываться, не опасаясь быть верно понятыми."
Ещё точнее: "Это позволит ... пользователям более смело высказываться, не опасаясь быть верно понятыми "неверными"."
Пардон, никогда не видел раздела "обсуждаемое" на сайте.
Раздел обсуждаемое, есть на всех страницах сайта - это колонка справа под списком отраслей - она всегда на одном и том же месте на всех страницах.
Кроме того, если внизу этого раздела, нажать на ссылку "другие обсуждаемые темы", то вы перейдете на многостраничный документ с последовательными по времени обсуждениями https://vpk.name/forum/discus?p=2
Тоже самое произойдет, если Вы перейдете на страницу обсуждения через раздел меню Форум. Там в самом верху, есть возможность перехода в Обсуждаемые темы с автоматическими фильтрами "в новостях : на форуме : в блогах : в библиотеке". https://vpk.name/forum/
За такой небольшой период - это большое количество статей, если в них речь о чем-то серьезном для серьезного бизнеса. Типа формата B2B.
Более того - это слишком много статей)
Имхо.
Отчасти я с Вами соглашусь, НО - если Вы хорошо знаете предмет, о котором говорите, то это не отнимает очень много времени. Плюс здесь в том. что Блог не требует особой стилистики, выдерживания рамок жанра или объема документов - это личное пространство.
Это очень развязывает руки. Однако, если взяться за тему, которая Вам малопонятна, то да - задача становится крайне сложной.
Есть ещё момент - 50% времени на подготовку материалов у меня уходило на подбор картинок, я честно признаться не думал, что это станет такой серьезной проблемой, НО - вынужден отметить: если Вы хотите, чтобы на материалы уходило минимум времени, сделайте до начала подготовки серьезного материала две вещи
1. план (содержание) статьи
2. картинку к каждому пункту плана (содержания) статьи.
Дальше только выливаете свои знания или сводите набор знаний из других источников.
Может имеет смысл выбрать наиболее полный (компетентный) источник, а остальные "клоны" сделать вложениями (ссылками) внутри этой основной новости?
1. новости-клоны размещать цугом (это и сейчас вроде бы почти есть) и среди них выделять по каким-то критериям головной материал, куда сваливать в одну кучу комменты по всем клонам.
Задача 1. Признать, что статьи дубли.
Проблема, которая не позволяет это сделать качественно звучит всего одной фразой - рерайт на русском языке.
Признать два текста похожими на русском языке машине крайне сложно, хотя под английский язык есть даже бесплатные компоненты, которые с определенной долей вероятности и отклонений это могут делать.
Задача 2. Оставить статью только наиболее полного источника.
Какой из источников является наиболее полным?
1. для разных статей разный
2. мы можем признать только по объему текста, что не всегда верно
3. для того, чтобы признать какой источник наиболее полный, сперва нужно найти все источники, т.е. дубли статей, т.е. решить задачу 1.
в настройках профиля создать опцию включающую/выключающую из состава новостной ленты те или иные информационные агенства, порталы и прочие источники (чтобы каждый для себе смог сформировать фильтр).
Да, мы обсуждали уже похожий вариант, только фильтр хотели сделать по отраслям.
Сейчас понимаем, что этого мало и можно было бы сделать два фильтра, которые могут работать совместно или независимо:
1. по отраслям
2. по источникам
Т.е. функционал может выглядеть так:
1. Пользователь заходит под своей учетной записью
2. Переходит в свой профиль
3. Находит пункт "Фильтр основной ленты" или что-то похожее
4. Входит в него и выставляет галочки напротив нужных отраслей и нужных источников
5. Нажимает Сохранить.
6. При всех последующих переходах на ленту новостей видит ленту с учетом своего фильтра, до тех пор пока не поменяет фильтр.
7. Видимо будет ещё где-то близко кнопка - сбросить фильтр, которая будет работать не постоянно, а вот именно для данной сессии
Но - этот вариант находится пока в обсуждении внутри, потому что есть альтернативная точка зрения, которую пока озвучивать не буду.
Какой из источников является наиболее полным?Я так полагаю, что большинство из уважающих себя новостных агентств при перепечатки новости делают ссылку на первоисточник. От этого и можно отталкиваться, используя алгоритмы логики.
Но - этот вариант находится пока в обсуждении внутриИнтересный вариант.
Я так полагаю, что большинство из уважающих себя новостных агентств при перепечатки новости делают ссылку на первоисточник. От этого и можно отталкиваться, используя алгоритмы логики.
Не все и не точный. Вот у нас есть ссылка, но не точный адрес новости, потому что во многих местах он меняется со временем. Т.е. на сам первоисточник не всегда получается точно попасть.
Я кстати может быть что-то неправильно делаю или это особенности отображения в браузере смартфона, но зайдя во вкладку "Мой блог" я ничего кроме рекламы не вижу. Создать ничего не предлагается.
В этом материале - вторая картинка сверху, меню с права на картинке. Вы его у себя в браузере видите?
если в них речь о чем-то серьезном для серьезного бизнеса. Типа формата B2B.
Более того - это слишком много статей)
Имхо.
1. Для формата B2B это очень мало статей - поверьте мне на слово, хотя, при желании я могу Вам это обосновать, даже с качественным примером.
2. Блог - это не совсем то место, где можно выпустить небольшое число статей и ждать когда клюнет рыба - фраза вести блог, появилась не на пустом месте, блог требует постоянного присутствия. И вопрос здесь только в интервалах времени между присутствиями, определяющий это постоянство.
Не все и не точный. Вот у нас есть ссылка, но не точный адрес новости, потому что во многих местах он меняется со временем. Т.е. на сам первоисточник не всегда получается точно попасть.Задачка непростая, но думаю разрешимая. Одна ссылка может вести на другую, а та на третью, а в третьей может быть ссылка на первоисточник.
Но даже если две статьи из четырех ссылаются на один источник, то существует большая вероятность, что он наиболее близок к оригиналу.
В этом материале - вторая картинка сверху, меню с права на картинке. Вы его у себя в браузере видите?Нет. Меню как на первой картинке есть, захожу в мой блог, а там: "Блог пользователя Восход" и аватар. Больше ничего нет. Ни добавить, ни изменить, ни настройки, ни одной активной кнопки.
Во всяком случае со смарта (пробовал на двух броузерах). Со стационарного ПК не проверял.