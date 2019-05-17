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17.05.2019
ТАСС

Около 3 тыс. болельщиков и гостей посетили открытие "Танкового биатлона" под Волгоградом

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Т-72Б3
Т-72Б3.
Источник изображения: Вестник Мордовии"

В соревнованиях принимают участие экипажи танков Т-72Б3

ВОЛГОГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек посетили открытие всеармейского этапа конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) под Волгоградом, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе округа.

"Для поддержки участников всеармейского конкурса по полевой выучке среди мотострелковых и танковых подразделений на полигон прибыло около 600 болельщиков из всех военных округов. И еще почти 2,5 тыс. зрителей - это семьи военнослужащих, ветераны военной службы, студенты и школьники", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что наиболее зрелищным событием церемонии открытия стал показ летных и ударных возможностей самолетов Су-24М и вертолетов Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". Зрители также увидели боевое применение вертолетов Ми-35 и Ми-8АМТШ "Терминатор", которые нанесли удар неуправляемыми ракетами по условному противнику и обеспечили высадку тактического десанта.

Огневую мощь показали мотострелки на боевых машинах пехоты третьего поколения БМП-3, танкисты на современных танках Т-90А, артиллерийские подразделения на 152-миллиметровых самоходных артиллерийских гаубицах 2С19 "Мста-С", а разведчики соединения ЮВО показали свои боевые возможности в рукопашном бою.

Начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск генерал-майор Роман Бинюков отметил журналистам, что в ходе предстоящих соревнований будут отобраны лучшие экипажи танков и БМП для участия в международном этапе конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск". "Это последняя черта, после которой мы выходим на международный уровень. Все условия конкурсов здесь такие же, как на международном этапе, и это тоже уже подготовка к следующему уровню", - Бинюков.

Во всеармейских состязаниях "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" принимает участие 21 экипаж танков Т-72Б3 и шесть взводов на боевых машинах пехоты БМП-2, ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

Армейские игры

Состязания на полигоне Прудбой продлятся до 29 мая. Международный этап Армейских игр - 2019 пройдет с 3 по 17 августа на 24 полигонах 10 стран. Впервые игры будут организованы на территории Индии, Монголии и Узбекистана. Всего запланировано проведение 31 состязания.

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