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17.05.2019
Lenta.ru

Российским системам ПВО устроят "звездный налет"

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Источник изображения: Фото: пресс-служба АО ИЭМЗ Купол

Серийные поставки российским военным учебно-тренировочного комплекса "Адъютант", создающего сложную мишенную обстановку для систем противовоздушной обороны (ПВО), начнутся с 2020 года, сообщил РИА Новости директор по военно-техническому сотрудничеству ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей") Игорь Иванов.

По его словам, предварительные испытания комплекса завершены в 2018 году, госиспытания намечены на июль, а все проверки система должна пройти в 2019 году. "Два таких комплекса смогут обеспечить учебный "звездный налет" [воздушный удар со всех направлений одновременно]", — сказал директор.

"Адъютант" поддерживает четыре цели: беспилотный самолет с двигателем внутреннего сгорания, с турбореактивным двигателем, имитатор крылатой ракеты и вертолет. "Наше ноу-хау — это мишень, имитирующая крылатую ракету. Это изделие летает в горизонтальном полете у земли 140 метров в секунду, а в режиме пикирования — до 200 метров в секунду", — добавил Иванов.

В феврале сообщалось, что ВМФ России получит подводный беспилотный плавательный аппарат, способный воспроизводить магнитоакустические характеристики различных подводных лодок.

В сентябре 2018 года Минобороны показало пуски ракет комплексов С-300 и "Бук" на полигоне Телемба (Бурятия), проводившихся в рамках маневров "Восток-2018", которые уничтожили более 30 воздушных целей, включая ракеты-невидимки.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
2020-й год
Военные учения
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