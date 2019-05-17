Российским системам ПВО устроят "звездный налет"

Серийные поставки российским военным учебно-тренировочного комплекса "Адъютант", создающего сложную мишенную обстановку для систем противовоздушной обороны (ПВО), начнутся с 2020 года, сообщил РИА Новости директор по военно-техническому сотрудничеству ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей") Игорь Иванов.

По его словам, предварительные испытания комплекса завершены в 2018 году, госиспытания намечены на июль, а все проверки система должна пройти в 2019 году. "Два таких комплекса смогут обеспечить учебный "звездный налет" [воздушный удар со всех направлений одновременно]", — сказал директор.

"Адъютант" поддерживает четыре цели: беспилотный самолет с двигателем внутреннего сгорания, с турбореактивным двигателем, имитатор крылатой ракеты и вертолет. "Наше ноу-хау — это мишень, имитирующая крылатую ракету. Это изделие летает в горизонтальном полете у земли 140 метров в секунду, а в режиме пикирования — до 200 метров в секунду", — добавил Иванов.

В феврале сообщалось, что ВМФ России получит подводный беспилотный плавательный аппарат, способный воспроизводить магнитоакустические характеристики различных подводных лодок.

В сентябре 2018 года Минобороны показало пуски ракет комплексов С-300 и "Бук" на полигоне Телемба (Бурятия), проводившихся в рамках маневров "Восток-2018", которые уничтожили более 30 воздушных целей, включая ракеты-невидимки.