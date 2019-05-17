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17.05.2019
Lenta.ru

Раскрыта точность прогнозов погоды России

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Источник изображения: Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В настоящее время в России способны дать "более-менее достоверный прогноз погоды" только на сутки, или, в крайнем случае, двое-трое суток, передает РИА Новости заявление начальника отдела космических средств Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александра Карелина.

По его словам, точность шестидневного прогноза, в настоящее время равную 50 процентам, можно повысить на 10-15 процентов при использовании большого количества микроволновых зондировщиков Земли. "19 геофизических космических аппаратов, 8 гидрометеорологических и океанографических и 24 радиозатменных", — сказал начальник на конференции "Актуальные проблемы создания космических систем дистанционного зондирования Земли".

По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю. "Нет такой модели, но мы можем ее сделать, и мы знаем, как ее сделать, но не хватает начальных данных", — добавил начальник.

В феврале глава "Росгидромета" Максим Яковенко заявил, что у России "нет [метеорологической] спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
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