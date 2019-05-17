Норвегия проведет испытания БЛА S-100 "Камкоптер" в арктических условиях

ЦАМТО, 16 мая. Норвежский испытательный центр "Аннейа" выбрал беспилотный летательный аппарат вертолетного типа S-100 "Камкоптер" австрийской компании Schiebel для испытаний в Арктике, которые планируется начать осенью 2019 года.

Согласно пресс-релизу Schiebel, БЛА S-100 будет размещен на судне Береговой охраны Норвегии в Андфьордене (Северная Норвегия) в рамках проекта Arctic2030. Следующий этап проекта предусматривает развертывание аппарата на Шпицбергене весной 2020 года.

БЛА австрийской компании был выбран с учетом его репутации на рынке ПВН и успешной эксплуатации в морской среде в разных странах мира. В базовой конфигурации S-100 "Камкоптер" способен выполнять полет в течение 6 часов с одновременным размещением на борту полезной нагрузки нескольких типов, предлагая заказчику значительную гибкость в ее использовании.

S-100 также обладает рядом важных преимуществ для применения в Арктике. Он способен работать в суровых погодных условиях, выполнять полеты при температуре до -40 град. C. Являясь БЛА вертолетного типа, платформа "Камкоптер" не требует дополнительного оборудования для запуска или возвращения на борт судна, а его компактные размеры позволяют использовать аппарат на морских платформах с малыми размерами палубы, таких как патрульные катера океанской зоны (OPV).

Ранее S-100 "Камкоптер" успешно прошел серию интенсивных испытаний на канадских кораблях ледокольного типа. В частности, аппарат был развернут в 60 морских милях к северу от острова Фого, предоставляя информацию о ледовой обстановке, а также определяя границы между плоским и неровным льдом.

Целью проекта Arctic2030 является демонстрация возможности использования БЛА вертолетного типа в арктическом регионе для повышения безопасности на море. Для этой цели S-100 будет оснащен ЭО/ИК станцией оптоэлектронной разведки, системой обнаружения целей PT-8 "Оушн" компании Overwatch Imaging, приемником автоматической системы идентификации и широкополосным радиоприемником от Radionor. Данная комбинация полезных нагрузок, как считается, повысит готовность норвежских служб к чрезвычайным ситуациям в регионе и оказанию поддержки в поисково-спасательных миссиях.