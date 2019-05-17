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17.05.2019
Интерфакс-АВН

В ОДК-Климов разработана программа модернизации силовых установок вертолётной техники

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НР-3 ОК
Насосы-регуляторы НР-3 ОК для вертолётных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 на стенде АО «ОДК-СТАР».
Источник изображения: http://www.ao-star.ru/

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Программу модернизации силовых установок вертолётов советского и российского производства путём замены исчерпавших свой ресурс двигателей на новые семейства ТВ3-117/ВК-2500 и ВК-2500ПС-03 предлагает эксплуатантам компания "ОДК-Климов" (Санкт-Петербург).

"Модернизация значительно повысит возможности вертолётной техники",- сказано в сообщении пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), поступившей в "Интерфакс" в четверг.

ВК-2500 создан на смену вертолётному двигателю ТВ3-117. Он выполнен в трёх модификациях, каждая из которых отличается взлётной мощностью - от 2 000 до 2 400 л.с. Внедрена цифровая система автоматического управления с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счётчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками.

"Это позволяет обеспечивать более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы и показатели топливной экономичности. ВК-2500 дает вертолетам принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ОДК-Климов (входит в ОДК) разработана новейшая модификация ВК-2500 - двигатель ВК-2500ПС-03 с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

В двигателях семейства ВК-2500ПС реализована противопомпажная защита, исключающая возможность отказа из-за мощных потоков воздуха, снижения атмосферного давления в условиях жаркого высокогорного климата, сильного бокового ветра при взлете и т.д.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
ТВ3-117
Компании
Климов
ОДК УК
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