Проект резолюции, внесенный в палату представителей конгресса США, призывает Турцию отказаться от приобретения С-400

ЦАМТО, 16 мая. Проект резолюции, внесенный в палату представителей конгресса США, призывает Турцию отказаться от приобретения российских ЗРС С-400, передает "РИА Новости".

"Мы посылаем ясный сигнал Турции: широкий консенсус обеих партий заключается в том, что если Турция купит С-400, то она не должна получить F-35", – говорится в заявлении лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти.

По его словам, приобретение Турцией С-400 создаст "слишком много угроз" национальной безопасности США.

"Турция должна отменить сделку и вместо этого сотрудничать с США по многим вопросам, где совместная работа – в наших общих интересах", – сказал он.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что контракт с Россией по поставкам ЗРС С-400 реализуется без задержек, никакого переноса сроков на повестке дня нет, отмечает "РИА Новости".

"Речи нет ни о каком переносе сроков (поставок ЗРС С-400). Это законченное соглашение, зачем говорить о переносе или приостановлении? Этого нет на повестке дня. Мы хотим начать работать с США в рамках рабочей группы (по С-400). Пусть работают специалисты, чтобы устранить беспокойство США. Наши контакты по этой теме с США продолжаются. Пока нет ничего определенного, но мы подходим к вопросу конструктивно", – сказал М.Чавушоглу журналистам в Анкаре.