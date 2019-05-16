Глава Госкомвоенпрома: более 70 стран используют продукцию ОПК Белоруссии

Роман Головченко заявил, что в основе последних разработок белорусского ОПК лежит "сложнейшее программное обеспечение, элементы искусственного интеллекта, машинное обучение"

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Белоруссии поставляют высокотехнологичное вооружение и военную технику в более чем 70 стран мира. Об этом сообщил в среду председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Роман Головченко.

"Более 70 государств имеют на вооружении своих армий современные образцы продукции военного назначения с маркой "Сделано в Беларуси", - отметил глава Госкомвоенпрома на открытии международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2019.

"Сегодня мы вышли на создание таких образцов вооружения и военной техники, о которых еще 5-7 лет назад не могли и мечтать", - сказал председатель комитета. По словам Головченко, выставка MILEX 2019 призвана представить потенциальным партнерам широкий диапазон "во многом уникальной отечественной продукции военного назначения, которая благодаря своему высокому качеству, надежности и техническим характеристикам сегодня способна составить серьезную конкуренцию лучшим зарубежным аналогам по ряду направлений".

Глава ГВПК уточнил, что это касается "огневых средств поражения в классе ракетных комплексов большой дальности до 300 км, систем комплексного противодействия высокоточному оружию в сегменте средств радиоэлектронной борьбы, в том числе по противодействию беспилотным летательным аппаратам". Также, продолжил Головченко, речь идет о средствах подвижности, то есть транспортной базе многих современных тяжелых комплексов вооружений, и о боевых геоинформационных системах.

Глава Госкомвоенпрома заявил, что в основе последних разработок белорусского ОПК лежит "сложнейшее программное обеспечение, элементы искусственного интеллекта, машинное обучение".

В этом году в работе выставки MILEX 2019, которая проходит с 15 по 18 мая, принимают участие около 60 официальных делегаций высокого уровня из 35 стран, а также Организации Договора о коллективной безопасности и Постоянного комитета Союзного государства Белоруссии и России. Свои экспозиции развернули около 170 организаций из 10 государств, представленные крупнейшими производителями и экспортерами оборонной продукции и услуг из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, России, Сербии и ЮАР.