Юрий Ушаков рассказал о реализации договоренностей по поставкам Турции ЗРС С-400
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
ЦАМТО, 15 мая. Реализация договоренностей по поставкам ЗРС С-400 Турции идет полным ходом, несмотря на возражения американской стороны.
Об этом, как передает "РИА Новости", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео.
"То, на чем американцы настаивают, мы знаем. Но реализация договоренности, которая была достигнута несколько месяцев назад, идет полным ходом. Никаких сбоев пока нет", – сообщил Ю.Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с поставками С-400 Турции на фоне заявлений США о необходимости отложить контракт.
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