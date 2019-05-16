Юрий Ушаков рассказал о реализации договоренностей по поставкам Турции ЗРС С-400

ЦАМТО, 15 мая. Реализация договоренностей по поставкам ЗРС С-400 Турции идет полным ходом, несмотря на возражения американской стороны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео.

"То, на чем американцы настаивают, мы знаем. Но реализация договоренности, которая была достигнута несколько месяцев назад, идет полным ходом. Никаких сбоев пока нет", – сообщил Ю.Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с поставками С-400 Турции на фоне заявлений США о необходимости отложить контракт.