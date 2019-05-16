Специалисты РЭБ за 100 км вывели из строя беспилотники в ходе учений на Кубани

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиотехнических войск Южного военного округа провели учения по отражению массированной атаки боевых дронов на полигоне в Краснодарском крае. Об этом сообщает в среду пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе однодневных учений специалисты РЭБ успешно отработали задачи по выведению из строя навигационных систем беспилотников условного противника на удалении 100 км от своего места развертывания", - отмечается в сообщении пресс-службы округа.

При этом экипажи комплексов радиотехнических подразделений обнаружили летящие беспилотники на минимальных и средних высотах в условиях радиопомех, чем обеспечили выполнение задачи в минимально возможные сроки.

Более 500 военнослужащих также выполнили задачи учений по взаимодействию и сопряжению около 70 систем и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения.