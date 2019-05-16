Военные США повысили уровень тревоги в Ираке и Сирии из-за угрозы Ирана

В связи потенциальной угрозой военнослужащим со стороны Тегерана центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии. Об этом в среду, 15 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на американских военных.

При этом в Пентагоне заявили, что располагают данными, которые противоречат словам замкомандующего войсками коалиции под руководством США, британского генерала Кристофера Гики о том, что угроз нет.

"Операция находится на высоком уровне тревоги, и мы продолжаем внимательно следить за заслуживающими доверия и, вероятно, непосредственными угрозами силам США в Ираке", — цитирует агентство документ СЕНТКОМ.

Ситуация в регионе накалилась после заявления иранских властей о планах "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе.

США заявили о росте угрозы со стороны Ирана и направили в регион авианосную ударную группировку и стратегические бомбардировщики.

9 мая авианосец ВМФ США Abraham Lincoln 9 мая прошел через Суэцкий канал в Египте.