Конференция "Гособоронзаказ.". Источник: http://dfnc.ru/

В Сочи 13-14 июня состоится ежегодная всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Заказчик-исполнитель-продукция». Это масштабное мероприятие проводится уже в третий раз и стало авторитетной площадкой для общения представителей властных структур и профессионалов ОПК. Задача проекта в первую очередь состоит в разъяснении новаций законодательства и обсуждении практических вопросов взаимодействия заказчиков и исполнителей гособоронзаказа, экспертов и контролирующих организаций.

В первый день работы конференции состоится пленарное заседание, где будут обсуждаться ключевые проблемы в сфере диверсификации ОПК и совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. Какие стимулы и меры государственной поддержки необходимы предприятиям для реализации задач диверсификации, какие маркетинговые задачи им предстоит решать? Это вопросы дискуссионные, а вот система отчетности, четкие требования к которой предъявлены Минобороны в Приказе №670 от 19.11.2018 вопрос практический, и консультации по нему будут даны в формате исчерпывающих разъяснений от руководства Департамента финансового мониторинга Минобороны РФ.

Вопросы применения Положения о государственном регулировании цен на продукцию по ГОЗ будут обсуждаться с руководством Управлений ФАС России. Планируется также широкий обзор практики рассмотрений дел о нарушениях в сфере ГОЗ, речь пойдет как о контроле целевого использования средств, запрете на действия (бездействие) головного исполнителя, так и о нарушении антимонопольного законодательства и процедуре обжалования торгов в ФАС России.

Второй день конференции отведен для непосредственных консультаций заказчиков и исполнителей. Круглые столы со специалистами по закупкам и контрактации Минобороны РФ, ГК «Роскосмос» и МЧС России будут посвящены сложным аспектам применения законодательства, практическим вопросам подготовки технического задания, порядку рассмотрения заявок участников закупок, разбору вопросов представителей предприятий ОПК.

В качестве спикеров конференции подтвердили свое участие:

Фесюк Д.В. - заместитель руководителя ФАС России, Осауленко О.В. - директор Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказ, Шацкий Р.Д. - начальник отдела методологии закупок управления Департамента государственных закупок Минобороны РФ, Арутюнова Л.Б. - директор Департамента контрактно-договорной работы ГК "Роскосмос", Лисицын М.В. - начальник ФКУ ЦБИТ МЧС России, Брыкин А.В. - директор по внешним коммуникациям АО "Росэлектроника, Лавричев О. В. - генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", Яковлев А. В. - руководитель группы методологии фирмы "1С".