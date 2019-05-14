В Индии отреагировали на попытки США навязать покупку F-21

В американской компании Lockheed Martin пытаются навязать Индии контракт на закупку более сотни истребителей F-21. Это версия F-16, которая в виде проекта создаётся именно для Индии.

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Чтобы повысить свои шансы, американская компания в лице вице-президента по развитию бизнеса заявляет, что если Индия заключит контракт с США на закупку 114 упомянутых истребителей, то LM никому более такие самолёты поставлять не будет.

Вице-президент Lockheed Martin добавляет, что в случае заключения контракта с Индией на реализацию F-21 индийская сторона будет "интегрирована в глобальную систему по созданию истребителей", общий рынок которой оценивается в 165 млрд долларов.

Другими словами, Lockheed Martin предлагает Индии построить завод, где и будет локализовано производство американских истребителей.

На первый взгляд, такая "открытость" с американской стороны выглядит беспрецедентной, но на самом деле в заявлении о готовности продавать F-21 только Индии кроется существенная доля лукавства. Дело в том, что никакая другая страна мира сегодня не рассматривает даже гипотетической возможности закупки столь крупной партии самолётов, мягко говоря, не самого последнего поколения. Этот факт отмечают и эксперты в Индии, реагируя на попытки США навязать самолёт:

В США говорят, что если мы купим у них 114 единиц F-21 (F-16), то другим они эти самолёты поставлять не будут. Конечно. Ведь никто и не собирается покупать у них сотню с лишним этих устаревающих самолётов.

Тем не менее, в Lockheed Martin продолжают маркетинговую атаку, заявляя, что F-21 – глубокая модернизация F-16, которая оснащена "великолепным новым двигателем, системой поиска и захвата цели и новейшей системой РЭБ". Добавляется, что при покупке этих истребителей индийская авиация "существенно обновится".