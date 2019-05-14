Назначен новый начальник штаба ВДВ

Новым начальником штаба Воздушно-десантных войск (ВДВ) – первым заместителем командующего войсками назначен генерал-полковник Евгений Устинов.

"58-летний генерал Евгений Устинов, занимавший должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), назначен начальником штаба – первым заместителем командующего ВДВ", – сообщил ТАСС источник, близкий к руководству рода войск.

Предыдущий начальник штаба 62-летний генерал Николай Игнатов был уволен с поста из-за достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Устинов принимал участие в операции в Сирии в 2016-2017 годах в должности начальника штаба российской группировки. С октября 2018 по январь 2019 года он был временно исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО.

Евгения Шестак