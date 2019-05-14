Глава ГНПП "Регион": в России создан уникальный кластер по разработке высокоточного оружия

Игорь Крылов в интервью ТАСС рассказал о новейших разработках в области морского торпедного и авиационного бомбового вооружения

Крупнейший российский разработчик морского торпедного и авиационного бомбового вооружения АО "Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) отмечает 14 мая 50-летний юбилей. Полвека назад "Регион" был создан для того, чтобы отечественная армия была оснащена передовыми высокоинтеллектуальными образцами, позволяющими поражать все типы целей на сухопутном и морском театрах военных действий. О новейших разработках предприятия в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ГНПП "Регион" Игорь Крылов.

— Каковые финансовые показатели предприятия за 2018 год? Как реализуется программа его технического перевооружения?

— Мы считаем, что по состоянию на сегодняшний день ГНПП "Регион" успешно и динамично развивается. В 2017 году была заложена технологическая база, которая позволила существенно улучшить финансовые показатели предприятия. Объем выручки компании за 2018 год увеличился по сравнению с предшествующим годом в 2,3 раза. Говоря о ее структуре, стоит отметить, что в нее входят как серийная продукция в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), так и экспорт, а также новые разработки. Соотношение ГОЗ и экспорта составляет примерно 80 и 20% соответственно. Большая часть, конечно, приходится на серийную продукцию.

Говоря о производительности труда на предприятии в 2018 году, можно отметить ее полуторакратный рост по сравнению с 2017-м. Это произошло в первую очередь за счет нового оборудования, которое мы приобрели в рамках программы технического перевооружения. По сравнению с 2017 годом предприятие подняло среднюю зарплату на 14%, доведя ее до 76 тысяч рублей, что превышает средний показатель по московским компаниям аналогичной специализации.

Численность сотрудников ГНПП "Регион" стабилизировалась на уровне 1050 человек, что позволяет нам выполнять задачи в области серийного производства изделий и проведения опытно-конструкторских работ.

Механический цех Источник изображения: © ГНПП "Регион"

В последнее время предприятие приступило к освоению производства серийных образцов, в частности, комплекса противолодочной обороны "Пакет-НК", интегрированной системы поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ", авиационной противолодочной ракеты АПР-3М, а также ряда корректируемых авиационных бомб (КАБ). На сегодняшний день можно говорить о том, что все эти изделия серийно освоены, и "Регион" поставляет их в строевые части Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС).

— В каких направлениях будет проводиться дальнейшая модернизация ГНПП "Регион"?

— Реконструкция предприятия практически завершена. Приобретенное оборудование установлено на соответствующих производственных участках, освоено, началась его эксплуатация.

С 2019 года мы отказались от бюджетного финансирования и ведем дальнейшую модернизацию производства только за счет собственных средств. Деньги, ранее вложенные в техническое перевооружение, позволили увеличить объем выпускаемой продукции. Это дало реальную прибыль, которую предприятие инвестирует в развитие, и мы в перспективе не планируем брать у государства финансовые средства для дальнейшего технического перевооружения. Его ключевой элемент — сокращение объема ручного труда в пользу автоматизированных процессов, основанных на принципах бережливого производства. С целью дальнейшего повышения качества выпускаемой продукции планируется также дополнительно закупить контрольное и испытательное оборудование. Рассчитываем, что положительный результат принесет внедрение систем мониторинга за технологическими процессами и работой оборудования.

— Каким областям производства предприятие уделяет повышенное внимание?

— В настоящее время акцент делается на разработку и изготовление электронной составляющей нашей продукции. В частности, мы полностью самостоятельно производим "электронные мозги" торпед и противолодочных средств. Можем утверждать, что этот процесс локализован для большинства выпускаемых образцов — торпеды "Физик", малогабаритной противолодочной торпеды МПТ, антиторпеды АТ и АПР-3М. Разумеется, материалы и электронно-компонентная база приобретаются у других поставщиков, а монтаж, сборка, отладка и проверка осуществляются на предприятии. Кроме того, программное обеспечение полностью разрабатывается "Регионом". Предприятие само отрабатывает алгоритмы, изготавливает опытные образцы, проводит испытания и сдает готовый продукт.

Понятно, что изделия состоят не только из электроники. Это — сложные технические системы. Для изготовления отдельных составных частей поставляемых образцов "Регион" привлекает ряд предприятий, в первую очередь входящих в КТРВ, которые в соответствии со своей специализацией провели техническое перевооружение, подготовку и освоение производства.

Испытание антиторпеды комплекса "Пакет" Источник изображения: © ГНПП "Регион"

Таким образом, можно заявить, что в России на базе предприятий КТРВ создан производственный кластер, занимающийся разработкой и серийным изготовлением торпедного оружия. Мы не зависим от бывших союзных республик, которые ранее были включены в производственную кооперацию по изготовлению торпедных систем. Это подтверждается поставками ВМФ России образцов в необходимых объемах и их активной эксплуатацией в строевых частях.

— Завершена ли разработка противолодочного комплекса "Пакет-НК"?

— Этот комплекс полностью завершил цикл испытаний. Все корабли — как строящиеся новые фрегаты проекта 22350 и корветы проекта 20380, так и модернизируемые крейсеры проекта 11442 — оснащаются комплексом "Пакет-НК". Кроме того, в перспективные корабли, которые находятся на стадии проектирования, также закладывается установка этого комплекса. Разумеется, для корабля каждого проекта существует своя версия "Пакета", которая может различаться по составу. Однако сами боевые изделия, в частности торпеда МПТ и антиторпеда АТ, идентичны для любого носителя. В настоящее время все вышеуказанные корабли ВМФ, которые несут службу в составе Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов, оснащены необходимым боекомплектом этих средств.

Антиторпеда АТ Источник изображения: © ГНПП "Регион"

"Регион" также участвует в кооперации по производству ракетного противолодочного комплекса "Ответ". В частности, для него мы поставляем модернизированную противолодочную торпеду МПТ.

— Соответствует ли "Пакет-НК" современным тенденциям развития оружия противолодочной обороны?

— Не только соответствует, но и определяет их. Главной отличительной особенностью "Пакета" является то, что задачи противолодочной и противоторпедной обороны решаются комплексно. На это обращают внимание и иностранные военные эксперты, в частности американские, утверждающие, что в России создана уникальная система оружия, которой не обладают ведущие морские державы. Зарубежные аналоги "Пакета" представляют собой торпеду, способную выполнять функции антиторпеды. В то же время у нас разработан и запущен в серию отдельный и весьма эффективный боеприпас именно для борьбы с атакующими корабль торпедами. Результативность работы комплекса "Пакет-НК" подтверждена реальными пусками.

— Началось ли серийное производство системы поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ"?

— У нас заключены контракты на поставку "Александрит-ИСПУМ" для шести кораблей противоминной обороны (ПМО) проекта 12700. Комплекс уже установлен на головном корабле "Александр Обухов", на втором тральщике "Иван Антонов" и поставляется на третий — "Георгий Курбатов", который будет скоро спускаться на воду. Одновременно командование ВМФ ставит вопрос об интеграции "Александрит-ИСПУМ" на корабли ПМО, проходящие модернизацию. Стоит также отметить, что комплекс может интегрироваться с кораблями иностранного производства, но этот процесс сопряжен с определенными трудностями.

— Известно, что первые три корабля ПМО проекта 12700 оснащаются противоминным комплексом "Диамант" французской разработки. Какая роль тогда отведена "Александрит-ИСПУМ"?

— Комплекс "Диамант" дополняет "Александрит-ИСПУМ" по ряду неосновных предназначений, выполняя лишь часть функций ПМО. Однако если сравнивать его с "Александритом", становится ясно, что у нашего комплекса функциональность на порядок выше.

Сборка самоходного подводного аппарата "Александрит-ИСПУМ" Источник изображения: © ГНПП "Регион"

ГНПП "Регион" вместе с Балтийским флотом и Средне-Невским судостроительным заводом участвовало в испытаниях "Диаманта".

Результаты показали, что в этом комплексе есть интересные элементы, которые могли бы быть включены в "Александрит-ИСПУМ". Работа в данном направлении уже ведется. Мы считаем, что совместная работа с "Диамантом" позволила улучшить отдельные характеристики нашего комплекса.

— Предполагается ли разработка версии "Александрит-ИСПУМ" для гражданских задач?

— Мы сейчас работаем в этом направлении и пытаемся расширить номенклатуру подводных аппаратов, которые могут применяться комплексом. Эти устройства в случае необходимости позволят осуществлять поиск, обнаружение и подъем объектов.

— Ведет ли "Регион" разработки новых корректируемых авиабомб?

— Да, предприятием разработаны новые изделия с повышенной дальностью калибра 500 и 1500 кг. Уже заключены как внутренние, так и внешние контракты на поставку этих изделий. Эти бомбы прошли полностью весь цикл испытаний и поставляются в строевые части ВКС. В следующем году начнется их поставка на экспорт.

Корректируемая авиабомба КАБ-1500ЛГ-Ф-Э Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

— Завершились ли испытания управляемой авиабомбы КАБ-250?

— Испытания КАБ-250 находятся в завершающей стадии — нам осталось дополнительно подтвердить некоторые ее характеристики. Надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время. Разработка закончена, и заводы ведут подготовку к серийному производству этого изделия, которое запланировано на следующий год. Стоит отметить, что первоначально будет налажен выпуск КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения.

Корректируемая авиабомба КАБ-500С-Э и КАБ-250ЛГ-Э (на втором плане) Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя пятого поколения Су-57.

— Ведется ли модернизация скоростной торпеды "Шквал"?

— Торпеда "Шквал" — это знамя нашего предприятия, его главный символ. "Регион" создавался для того, чтобы у России появилось высокоскоростное подводное оружие. Кроме нас, эти технологии не были освоены ни в одной стране мира. Мы не хотим терять научно-технический задел в этой области, в связи с чем необходимые исследования продолжаются.

Скоростная торпеда "Шквал" Источник изображения: © ГНПП "Регион"

— На какой стадии находится разработка противолодочной ракеты АПР-3М?

— Все испытания АПР-3М завершились, ее серийное производство освоено, начинаются поставки Министерству обороны РФ. В ближайшее время также начнем продвигать эту ракету на экспорт. АПР-3М интегрирована в состав вооружения модернизированного противолодочного вертолета Ка-27М. Стоит отметить, что поскольку эта ракета представляет собой высокотехнологичное цифровое изделие, то применяться она может тоже с современных летательных аппаратов.

— Как обеспечивается защита разработок предприятия от нелицензионного копирования?

— Мы прилагаем необходимые усилия к защите "электронных мозгов" наших изделий от нелицензионного копирования. Считаем, что интеллектуальные разработки "Региона" надежно защищены.

— С каким настроением в год 50-летия предприятия вы смотрите на будущее ГНПП "Регион"?

— Если ответить буквально одним словом, то с оптимизмом. Наши производственные мощности полностью загружены. Мы четко знаем, чем будем заниматься в предстоящий период, как обеспечить достижение поставленных перед нами целей. Для решения этих задач у нас есть необходимые финансовые, производственные, научные и кадровые ресурсы.

Беседовали Николай Новичков, Дмитрий Федюшко