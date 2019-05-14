Расчеты БЛА Западного военного округа активно применяют опыт, полученный в ходе Сирийского конфликта

ЦАМТО, 13 мая. В зимнем периоде обучения решением командующего войсками ЗВО генерал-полковником Александром Журавлевым в систему подготовки войск округа внедрен опыт применения БЛА, полученный в ходе Сирийского конфликта.

Беспилотники активно применялись на различных тактических и командно-штабных учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений на полигонах округа. Также БЛА были привлечены к сопровождению колонн автомобильной и бронетанковой техники и для контроля состояния военных объектов.

Комплексы БЛА оснащены современными инфракрасными фото- и видео модулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей, в том числе и в темное время суток.

Всего в зимнем периоде обучения расчеты БЛА выполнили более 200 полетов при общем времени использования около 500 часов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.