Центр подготовки космонавтов получил второй самолет Ту-204-300

Как сообщило АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), 7 мая на аэродром Чкаловский Министерства обороны России из Ульяновска прибыл второй самолёт Ту-204-300, переданный по госконтракту компанией "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) в эксплуатацию объединённому авиационному отряду Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина", входит в систему Государственной корпорации "Роскосмос").

Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") второй переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450741864044, серийный номер 64044, регистрационный номер RA-64044, собственное название "Юрий Гагарин"). Чкаловский (Московская область), 07.05.2019 (с) ГК "Роскосмос"

На мероприятии по передаче самолёта, носящего имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина, присутствовали начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, первый заместитель начальника ЦПК по подготовке космонавтов Юрий Маленченко, начальник авиационного управления ЦПК Валерий Кислицын и другие сотрудники Центра.

"Авиапарк ЦПК не обновлялся с 1991 года, - отметил Павел Власов. - В конце 2018 года мы получили от ФГУП "ЦЭНКИ" вертолёт Еврокоптер AS350, который в этом году уже должен быть включен в программу подготовки космонавтов. Это делается для того, чтобы космонавты были знакомы не только с управлением самолётами, но и вертикально взлетающими и садящимися аппаратами. Сформированные таким образом навыки пригодятся им для пилотирования аппаратов, которые будут опускаться на другие планеты".

А этой весной по госконтракту ЦПК получил два самолёта Ту-204-300. Причём это не просто приобретение серийных самолётов - для Центра подготовки космонавтов их специально переоборудовали. "Каждый из них рассчитан на 53 посадочных места, включая шесть купе, - пояснил Валерий Кислицын. - Кроме этого были внесены изменения в водовакуумную туалетную систему, электросистему и другие системы". Нельзя не отметить также оригинальный космический дизайн самолётов - на их крыльях и хвосте красуется кусочек стратосферы.

"При подготовке техзадания на самолёты учитывались мнения космонавтов, медицинского персонала и лётчиков, - подчеркнул Павел Власов. - Должно быть комфортно и удобно всем, особенно малоподвижным пассажирам, к которым относятся космонавты после спуска с орбиты. После длительного пребывания в невесомости им сложно переносить все этапы авиаперелёта, поэтому Ту-204-300 переоборудовали с учётом этих особенностей".

Присутствовавшие на передаче самолётов лётчики ЦПК и ИФК отметили, что "Сергей Королёв" и "Юрий Гагарин" - очень надёжные, комфортабельные самолёты. Как только лётчики ЦПК восстановят свои знания и навыки по управлению Ту-204-300, экипажи и руководство Центра смогут оценить самолёты в деле. Предположительно, летом на предстартовую подготовку на Байконур оперативная группа, основной и дублирующий экипажи полетят уже на новых самолётах.

Со стороны bmpd напомним, что Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в конце 2014 года заключил контракт предположительной стоимостью 3,3 млрд рублей на приобретение и переоборудование двух из шести бывших бортов Ту-204-300 бывшей авиакомпании "Владивосток Авиа" (самолеты RA-64044 и RA-64045, постройки 2008 года), выведенных из эксплуатации в 2013 году и принадлежавших лизинговой компании "Ильюшин Финанс". Главным назначением самолетов являются беспосадочные полеты из Москвы на новый космодром Восточный для доставки туда космонавтов и персонала. Переоборудование самолетов осуществляло их изготовитель АО "Авиастар-СП" (Ульяновск), где оба борта находились с начала 2014 года.

Первоначально по условиям контракта предполагалось осуществить передачу первого переобрудованного самолета Ту-204-300 ЦПК с поставкой на аэродром Чкаловский не позднее 30 сентября 2015 года, второго - до конца марта 2016 года. Однако в итоге программа вылилась в долгострой, и в итоге головной переоборудованный самолет (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045) с новым названием "Сергей Королев" был выкачен на "Авиастар-СП" только 20 августа 2016 года.и начал летные испытания в Ульяновске лишь 29 мая 2018 года. Он был передан объединённому авиационному отряду ЦПК в Чакаловском 29 марта 2019 года.

Второй переоборудованный борт для ЦПК (заводской номер 1450741864044, серийный номер 64044, регистрационный номер RA-64044), получивший новое название "Юрий Гагарин", был выкачен по завершении переоборудования на "Авиастар-СП" в марте 2017 года и начал летные испытания в новом облике конце 2018 года, а теперь передан ЦПК.

Переоборудование Ту-204-300 для нужд ЦПК предусматривало, что каждое воздушное судно будет иметь 52 пассажирских места, размещенных в трех салонах. В первом салоне "главного пассажира" (для космонавтов) размещены три одноместных поворотно-откидных кресла и трехместный диван, во втором салоне для космонавтов - пять купе с трехместными диванами, а также пять одноместных кресел вне купе, в третьем салоне - четыре двухместных блока кресел бизнес-класса и девять трехместных блоков кресел эконом-класса. Все салоны укомплектованы системами развлечения пассажиров. Третий салон должен иметь возможность трансформации в медицинский вариант с размещением двух медицинских модулей.

Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") второй переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450741864044, серийный номер 64044, регистрационный номер RA-64044, собственное название "Юрий Гагарин"). Чкаловский (Московская область), 07.05.2019 (с) ГК "Роскосмос"

Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") второй переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450741864044, серийный номер 64044, регистрационный номер RA-64044, собственное название "Юрий Гагарин"). Чкаловский (Московская область), 07.05.2019 (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)