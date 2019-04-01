Центр подготовки космонавтов получил первый самолет Ту-204-300

Как сообщила Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 29 марта 2019 года на аэродроме Чкаловский Министерства обороны России состоялась передача в эксплуатацию объединенному авиационному отряду Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина", входит в систему Государственной корпорации "Роскосмос") первого из двух самолетов Ту-204-300. Прибывший из Ульяновска самолет носит имя легендарного советского конструктора и ученого Сергея Королёва.

Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") первый переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045, собственное название "Сергей Королев"). Чкаловский (Московская область), 29.03.2019 (с) ГК "Роскосмос"

На мероприятии по передаче самолета присутствовали начальник Центра подготовки космонавтов Павел Николаевич Власов, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Константинович Крикалев и генеральный директор лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) Александр Иванович Рубцов.

Второй самолет Ту-204-300, передаваемый Центру от АО "Русавиаинтер" и ИФК, назван в часть первого космонавта планеты, и его перегон из Ульяновска запланирован в начале апреля. "Оба самолета идентичны по исполнению и выполнены в рамках одного техзадания", - сообщил начальник Центра Павел Власов. - Основными задачами самолетов этого класса являются перевозка космонавтов и оперативной группы Госкорпорации "Роскосмос" на космодромы, возвращение после посадки на базу, а также летные тренировки космонавтов по проведению визуально-инструментальных наблюдений", - добавил Павел Николаевич. Начальник Центра выразил надежду, что на предполетную подготовку к летнему старту основный и дублирующий экипажи полетят на Байконур уже на принятых Ту-204-300.

Оба самолета "Юрий Гагарин" и "Сергей Королёв" выполнены в специальной компоновке, позволяющей вместить до 53 пассажиров, размещенных в трех салонах. Сергей Крикалев, комментируя характеристики салона, отметил, что самолеты оборудованы шестью специализированными купе. Это объясняется возможным увеличением количества членов экипажа на перспективном корабле. "В 2012 году, когда велась работа по определению облика этих самолетов, уже началось строительство первого стартового комплекса космодрома Восточный. В связи с этим, самолет Ту-204-300 имеет большую дальность, чтобы без посадок преодолевать расстояние до девяти тысяч километров", - сказал Сергей Константинович.

Генеральный директор ИФК Александр Рубцов отметил, что передача Центру самолетов в эксплуатацию это большая честь для компании. "В ходе строительства Ту-204-300 для ЦПК пришлось внести более двух тысяч изменений в конструкторскую документацию. Это многоцелевой самолет, обеспечивающий максимально комфортную транспортировку космонавтов", - добавил А. Рубцов. Самолеты оборудованы системой спутниковой связи, обеспечивающей во время полета телефонную связь и доступ в интернет.

Со стороны bmpd напомним, что Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в конце 2014 года заключил контракт предположительной стоимостью 3,3 млрд рублей на приобретение и переоборудование двух из шести бывших бортов Ту-204-300 бывшей авиакомпании "Владивосток Авиа" (самолеты RA-64044 и RA-64045, постройки 2008 года), выведенных из эксплуатации в 2013 году и принадлежавших лизинговой компании "Ильюшин Финанс". Главным назначением самолетов являются беспосадочные полеты из Москвы на новый космодром Восточный для доставки туда космонавтов и персонала. Переоборудование самолетов осуществляло их изготовитель АО "Авиастар-СП" (Ульяновск), где оба борта находились с начала 2014 года.

Первоначально по условиям контракта предполагалось осуществить передачу первого переобрудованного самолета Ту-204-300 ЦПК с поставкой на аэродром Чкаловский не позднее 30 сентября 2015 года, второго - до конца марта 2016 года. Однако в итоге программа вылилась в долгострой, и в итоге головной переоборудованный самолет (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045) с новым названием "Сергей Королев" был выкачен на "Авиастар-СП" только 20 августа 2016 года.и начал летные испытания в Ульяновске лишь 29 мая 2018 года.

Второй переоборудованный борт для ЦПК (заводской номер 1450741864044, серийный номер 64044, регистрационный номер RA-64044), получивший новое название "Юрий Гагарин", был выкачен по завершении переоборудования на "Авиастар-СП" в марте 2017 года и начал летные испытания в новом облике конце 2018 года.

Переоборудование Ту-204-300 для нужд ЦПК предусматривало, что каждое воздушное судно будет иметь 52 пассажирских места, размещенных в трех салонах. В первом салоне "главного пассажира" (для космонавтов) размещены три одноместных поворотно-откидных кресла и трехместный диван, во втором салоне для космонавтов - пять купе с трехместными диванами, а также пять одноместных кресел вне купе, в третьем салоне - четыре двухместных блока кресел бизнес-класса и девять трехместных блоков кресел эконом-класса. Все салоны укомплектованы системами развлечения пассажиров. Третий салон должен иметь возможность трансформации в медицинский вариант с размещением двух медицинских модулей.

Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") первый переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045, собственное название "Сергей Королев"). Чкаловский (Московская область), 29.03.2019 (с) ГК "Роскосмос"

Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") первый переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045, собственное название "Сергей Королев"). Ульяновск, 29.03.2019 (с) Александр Копитар / AviMedia / russianplanes.net ( ссылка )