В мотострелковое соединение ЮВО в Дагестане поступили новые боевые машины пехоты БМП-3

ЦАМТО, 8 мая. На вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного Дагестане, поступило более 10 современных боевых машин пехоты БМП-3.

Военнослужащие начнут осваивать новую технику в начале летнего периода обучения.

"Новые машины поступили в рамках реализации программы перевооружения. БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, значительно повышена защищенность экипажа. Помимо этого, на БМП-3 установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград", – отметил командир мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО полковник Андрей Савченко.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат, сообщает пресс-служба Южного военного округа.