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10.05.2019
ТАСС

Оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29 не подлежат восстановлению

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Крым
Крым, Россия.
Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА "Новости"

Источник в силовых структурах региона сообщил, что всего на полуострове находится 10 таких истребителей

ТАСС, 8 мая. Оставшиеся после 2014 года на крымском аэродроме Бельбек украинские истребители МиГ-29 восстановить невозможно. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в силовых структурах региона.

"Находящимся там примерно 10 истребителям МиГ-29 уже много лет, еще до 2014 года никто не занимался. Они не подлежат техническому восстановлению", - уточнил собеседник агентства.

"Они стоят со спущенными колесами, их фонари (прозрачная часть кабины пилота) не открывались много лет", - отметил он. По его данным, только четыре машины в свое время "прошли какой-то ремонт" на Львовском авиаремонтном заводе.

Он напомнил, что машины этого типа (12 МиГ-29 и шесть МиГ-29УБ) достались Украине после распада СССР. Ранее они входили в состав второй эскадрильи сотого отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации ВМФ СССР. После 1992 года они практически не использовались.

В ВМС Украины они находились сначала в составе сотого морского истребительного авиаполка. После его расформирования в 1996 году самолеты были переданы в 62-й истребительный авиаполк. В 1998 году их перегнали с аэродрома в Саках на аэродром Бельбек. После распада СССР около 100 офицеров полка, включая 16 летчиков, продолжили службу в ВС РФ в составе 279-го ОКИАП морской авиации Северного флота.

Сотый ОКИАП морской авиации Северного флота был воссоздан в конце 2015 года. На его вооружении состоят истребители МиГ-29КР/КУБР. Несколько машин этого полка принимали участие в походе авианосца "Адмира Кузнецов" в берегам Сирии в конце 2016 года и нанесении ударов по целям террористов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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