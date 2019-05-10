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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Вторая эскадрилья модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 сформирована в Ставропольском крае

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Су-25СМ3
Су-25СМ3.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Новая эскадрилья самолетов Су-25СМ3 сформирована в Южном военном округе (ЮВО), сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Штурмовую авиацию ЮВО пополнили три глубокомодернизированных Су-25СМ3, завершив формирование эскадрильи самолетов данной модификации. Самолеты прибыли в авиационную часть 4 Армии ВВС и ПВО, базирующуюся в Ставропольском крае, преодолев более 800 км", - сказал В.Астафьев.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомб, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется боевому летчику - точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.

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Польша
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Су-25
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