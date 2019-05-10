Арктическое 120-мм самоходное орудие "Магнолия"

Фотографии, предположительно, опытного образца 120-мм самоходного орудия "Магнолия", выполненного на шасси двухзвенного гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП и создаваемого для оснащения арктических частей. Снимки, по известным данным, сделаны на АО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

Опытный образец 120-мм самоходного орудия "Магнолия", выполненного на шасси двухзвенного гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП. Пермь (с) Sasa Sasa / vk.com

Напомним, что о создании 120-мм самоходного орудия "Магнолия" для арктических частей впервые сообщалось в 2017 году. Система создана АО "ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород, входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод". Предположительно, "Магнолия" использует модернизированное боевое отделение 120-мм самоходного орудия 2С31 "Вена", установленное на шасси двухзвенного гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП производства АО "Машиностроительная компания "Витязь" (Ишимбай, также входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод".

Опытный образец 120-мм самоходного орудия "Магнолия", выполненного на шасси двухзвенного гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП. Пермь (с) Sasa Sasa / vk.com