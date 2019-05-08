Турция в конце мая направит в Россию военных для обучения эксплуатации С-400

ЦАМТО, 7 мая. Турция направит в конце мая в Россию около 100 военных для обучения обслуживанию ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил высокопоставленный турецкий военный источник.

"В конце мая около ста наших военных отправятся в Россию для обучения эксплуатации ЗРС С-400", – заявил собеседник агентства.

Как напоминает "РИА Новости", ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупки С-400 и что первая партия российских систем ПВО должна поступить в страну в июле.