Войти
08.05.2019
ЦАМТО

Турция в конце мая направит в Россию военных для обучения эксплуатации С-400

77
0
0
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

ЦАМТО, 7 мая. Турция направит в конце мая в Россию около 100 военных для обучения обслуживанию ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил высокопоставленный турецкий военный источник.

"В конце мая около ста наших военных отправятся в Россию для обучения эксплуатации ЗРС С-400", – заявил собеседник агентства.

Как напоминает "РИА Новости", ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупки С-400 и что первая партия российских систем ПВО должна поступить в страну в июле.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
15.04.2019
ЗРК С-500 морского базирования могли бы вывести ПРО РФ на новый уровень
15.04.2019
Одни убытки: как накажут Турцию за покупку C-400
12.04.2019
Д.Песков: речи о совместном с Турцией производстве С-400 не идет, но возможно совместное производство некоторых компонентов
13.02.2018
Попавший в санкционный список соратник Путина надеется, что Трамп укрепит отношения США и России
07.06.2016
Экспортный прицел
02.12.2015
В небесах и на море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США