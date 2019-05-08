Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" провел в Средиземном море тренировку по ПВО

ЦАМТО, 7 мая. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата ЧФ "Адмирал Григорович" провели тренировку по прикрытию пункта базирования от массированного ракетного авиаудара условного противника в акватории Средиземного моря.

По замыслу учения, авиация условного противника при подлете к пункту базирования кораблей в дальней морской зоне произвела запуск крылатых ракет.

В ходе учебного мероприятия расчеты боевых информационных постов обнаружили и классифицировали цели, а зенитчики при их подходе на дистанцию поражения электронными пусками успешно уничтожили.

Помимо этого, совместно с дежурной сменой центра управления флота была проверена организация связи на запасных и резервных частотах.

Фрегат "Адмирал Григорович" выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.