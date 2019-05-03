"Надумано-придумано": в ДНР рассказали о завоеваниях ВСУ

ВСУ заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

ВСУ заявили, что отбили у ополченцев в Донбассе территорию площадью 24 кв. км. В ДНР в ответ на это указали, что эта территория и раньше находилась под контролем Киева, а сейчас этот информационный вброс был сделан для поднятия имиджа украинских военных. Ранее МИД РФ выразил надежду на то, что новое руководство Украины будет способно к решению кризиса в стране путем выполнения минских соглашений.

Вооруженные силы Украины отбили у ополченцев в Донбассе территорию площадью 24 кв. км, сообщил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев. При этом он заверил, что все военные операции были проведены украинскими силовиками в рамках минских соглашений.

"Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта: хутор Свободный, Южное, Шумы. Восстановлены 1000 га территорий, они уже используются в хозяйственных целях", - указал военный.

По его словам, формат операции, кроме чисто военных задач, предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий, реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и создание условий для дальнейшего мирной жизни населения региона.

"Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждения врага к уменьшению интенсивности огня и, вследствие этого, уменьшение количества потерь с нашей стороны. А также снижение уровня преступности в регионе, строительство мостов, содействие в строительстве дорог и больниц, создание надлежащих условий для жизни гражданского населения", - добавил Наев.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин опроверг заявление Наева, передает НСН.

"Все пять территорий все время были под контролем Украиной. Раньше эти территории находились в так называемой "серой зоне". С 2017 года начали под себя подгребать какие-то определенные населенные пункты. И сейчас просто на Украине сделали картинку - и все. Нужно же как-то поднимать себе имидж и героизм украинских солдат! Вот и снимали материалы о том, что, якобы, освобождают свою территорию. Такого, чтобы Украина освободила территории, которые были под нашим контролем, не было! Все это надумано-придумано!" - пояснил военный.

Тремя днями ранее

военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин пригрозил внезапными ударами по врагу "там, где они этого не ожидают".

Полковник добавил, что собирается на посту министра обороны вкладывать больше средств в развитие украинских сил специальных операций.

Чуть ранее спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что наступление мира в Донбассе возможно, но на таких условиях, которые могут не понравиться большей части украинских граждан.

"Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", - подчеркнул спикер штаба.

По его словам, в настоящий путь для моментального прекращения войны на юго-востоке Украины никому не известен, но есть понимание, какие следует предпринять действия для начала деэскалации, передает ФАН.

Накануне выборов президента Украины вдоль всей линии боевого соприкосновения в Донбассе активизировались снайперские и диверсионные группы украинских силовиков, заявлял начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

Он отмечал, что командование Операции объединенных сил (ООС) украинской армии сделало это для того, чтобы обострить обстановку и совершить провокационные действия.

Как указывали в Народной милиции, десять человек из разведгруппы и шесть снайперов прибыли в одно из подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВС Украины в район населенного пункта Нижнетеплое.

"В состав групп входят инструкторы по снайперскому и минно-взрывному делу из Литвы. Мы не исключаем, что объектами поражения снайперов и диверсионных групп могут стать не только военнослужащие Народной милиции ЛНР, но и мирные жители",

- предполагал Осадчий.

На фоне происходящего министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что новое руководство Украины осознает ответственность и будет способно к решению кризиса в стране путем выполнения минских соглашений. Данное заявление глава российского МИДа сделал во время выступления на открытии Московской международной конференции по безопасности.

"Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и в полной мере будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202", - заявил дипломат.

Также он указал на важную роль Германии и Франции в том, чтобы не допустить ревизии минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Со своей стороны, атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Польши ввезли на Украину оружие на сумму порядка $1 млн.

"20 марта через пункт пропуска "Краковец" въехали [на Украину] 26 польских военнослужащих на шести автомобилях повышенной проходимости Honker и Scam в сопровождении двух грузовиков Jelcz",

- заявил атаман.

Польские военные, по его словам, завезли на Украину 500 штук автоматических винтовок Beryl и 400 тыс. 5,56-миллиметровых патронов к ним. Кроме того, поляки якобы доставили лазерные модули выявления целей DBAL, приборы ночного видения MU-3A и тысячу радиостанций.

Казак добавил, что эта поставка вряд ли была разовой - оружие на Украину можно ввозить "в рамках очередных совместных учений самолетами".

В этой связи депутат берлинского городского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн предложил передать президента Украины Петра Порошенко под суд Международного трибунала по военным преступлениям в Донбассе. Линдеманн сообщил, что лично видел письма органов юстиции самопровозглашенных ДНИ и ЛНР, согласно которым 90% снарядов прилетали в Донбасс с территории Украины.

Рафаэль Фахрутдинов