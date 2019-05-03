В Китае назвали российский радар техникой "новой эры"

Китайское издание Mil.news.sina восхитилось российским истребителем пятого поколения Су-57, который может "превратить в мусор" американскую военную технику благодаря микроволновому фотонному радару.

"Особенность этого типа радаров в том, что он небольшого размера, легкий и имеет большой радиус действия. Он может напрямую отображать силуэт самолета с разрешением в несколько десятков раз выше, чем у обычного радара", — сказано в материале.

Издание называет радар "новой эрой" военной техники — устройство невосприимчиво к электронным помехам, а значит, американские электронные глушители и самолеты-"невидимки" "полностью превратились в мусор".

Главным его преимуществом названа возможность установки радара в виде тонкой пластины на корпусе самолета.

В марте журнал The National Interest сравнил Су-57 с американским F-35. Эксперты отметили у российского истребителя отличные "эксплуатационные характеристики", хорошую маневренность, скорость, производительность и дальность полета.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Первый полет машина совершила в 2010 году.

Ожидается, что первый истребитель поступит на вооружение в Военно-воздушные силы России уже в текущем году, а второй — в 2020-м.