Войти
03.05.2019
Известия.ru

В Китае назвали российский радар техникой "новой эры"

915
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Китайское издание Mil.news.sina восхитилось российским истребителем пятого поколения Су-57, который может "превратить в мусор" американскую военную технику благодаря микроволновому фотонному радару.

"Особенность этого типа радаров в том, что он небольшого размера, легкий и имеет большой радиус действия. Он может напрямую отображать силуэт самолета с разрешением в несколько десятков раз выше, чем у обычного радара", — сказано в материале.

Издание называет радар "новой эрой" военной техники — устройство невосприимчиво к электронным помехам, а значит, американские электронные глушители и самолеты-"невидимки" "полностью превратились в мусор".

Главным его преимуществом названа возможность установки радара в виде тонкой пластины на корпусе самолета.

В марте журнал The National Interest сравнил Су-57 с американским F-35. Эксперты отметили у российского истребителя отличные "эксплуатационные характеристики", хорошую маневренность, скорость, производительность и дальность полета.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Первый полет машина совершила в 2010 году.

Ожидается, что первый истребитель поступит на вооружение в Военно-воздушные силы России уже в текущем году, а второй — в 2020-м.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Су-27
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Фотоника
Похожие новости
01.04.2019
"Ростех" намерен презентовать экспортную версию Су-57 на авиашоу в Дубае
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
10.01.2017
Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
06.05.2013
Лидеры прежние
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.05 20:54
  • 4090
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.05 20:54
  • 2
"Надумано-придумано": в ДНР рассказали о завоеваниях ВСУ
  • 03.05 20:37
  • 105
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 03.05 17:56
  • 1
130 инструкторов из США прибыли на Украину в рамках ротации для тренировки украинских военнослужащих
  • 03.05 17:53
  • 1
NASA не проводит независимое расследование инцидента при испытаниях Crew Dragon
  • 03.05 17:51
  • 12
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 03.05 17:31
  • 20
Две пули в одну точку?
  • 03.05 17:02
  • 1
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 03.05 16:54
  • 3
Попутный солнечный ветер
  • 03.05 16:40
  • 1
Турки показали свое оружие из "Звездных войн"
  • 03.05 14:51
  • 8
Раскрыта готовность C-500
  • 03.05 13:47
  • 10
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 03.05 10:00
  • 1
Заявлено, что Lockheed Martin c её F-21 может не рассчитывать на индийский контракт
  • 03.05 07:53
  • 13
На параде Победы покажут "невидимую" военную Lada 4x4
  • 03.05 07:15
  • 3
В США объяснили появление "Мертвой руки" у СССР