Отказ от военной базы США может привести к импичменту грузинского президента

Грузинская оппозиция подвергла нападкам президента страны Саломе Зурабишвили, высказавшуюся против размещения американской военной базы на территории Грузии. По мнению оппозиционеров, лидер страны виновна в "непосредственным тиражированием российской пропаганды".

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Две оппозиционные грузинские партии "Европейская Грузия" (ЕГ) и "Единое национальное движение" (ЕНД) выступили единым фронтом, резко осудив слова главы государства Саломе Зурабишвили, прозвучавшие в ходе интервью Грузинской службе "Голоса Америки". По мнению оппозиционеров, которые занимают 27 мест из 150 в местном парламенте, Зурабишвили полна "вредительскими и ущербными для страны взглядами и идеями".

Наше государство должно стремиться к тому, чтобы быть защищенным от главной угрозы – России. Как и каким образом лидер страны может быть против этого?

- цитирует издание "Грузия Online" депутата Гигу Бокерию, парламентария от ЕГ.

Скандальное интервью

Интервью, вызвавшее столь резкую реакцию, было опубликовано 1 мая. В ходе него Зурабишвили отметила, что не готова одобрить на территории страны размещение постоянного воинского контингента из Соединенных Штатов. Лидер Грузии считает, что одной из задач является не предпринимать шагов, которые могут быть восприняты как провокация. В тоже время, курс Грузии на вступление в ЕС и Североатлантический альянс должен оставаться не просто неизменным, но и усиливаться, считает президент.

Партия "Единое национальное движение", являющаяся партией бывшего президента страны Михаила Саакашвили, в свою очередь, выразила уверенность в том, что Зурабишвили будет объявлен импичмент.

Такие заявления являются непосредственным тиражированием российской пропаганды. Уверенность, что Зурабишвили уйдет в отставку в результате импичмента, растет с каждым днем. Единственным действительно важным обстоятельством в этом случае становится то, чтобы до того, как это произойдет, Зурабишвили не нанесла подобными заявлениями неисправимый урон стране

– заявили 1 мая в ЕНД.

Партия "Грузинская мечта", поддержавшая Зурабишвили на выборах, абстрагировалась от президента, отметив, что та не является членом правящей партии.

Саломе Зурабишвили одержала победу на президентских выборах в 2018 году, и заняла пост в декабре того же года. Она выступала независимым внепартийным кандидатом. В 2000-х года политик возглавляла МИД Грузии. После вступления на пост на выборах Зурабишвили отмечала, что пока не официальный Тбилиси не готов к сотрудничеству с Москвой.