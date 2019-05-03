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03.05.2019
Военное обозрение

Генерал ВСУ заявил, что армия Украины "показала врагу мощь своего оружия"

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Командующий так называемой Операцией объединённых сил украинский генерал Сергей Наев сделал публикацию в связи с годовщиной упомянутой ООС. В день пятилетия Одесской трагедии украинский генерал в очередной раз объявил, что возглавляемые им войска "противостоят российской агрессии".

Источник изображения: topwar.ru

При этом Наев представил свою точку зрения по поводу того, почему изначально операция (в течение нескольких лет) операция носила название "антитеррористическая" (АТО), а затем была переименована в ООС.

По словам Наева, РФ "создала в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР, - прим. "ВО") полноценные военные командования уровня армейского корпуса".

Украинский генерал:

Эти командования введены в состав 8-й армии Южного военного округа России. Это и побудило нас прекратить проведение антитеррористической организации и перейти к операции военной.

По словам Наева, формирование группировок для ООС было завершено 30 апреля прошлого года. Замысел их применения утвердил президент Украины Пётр Порошенко. Стоит отметить, что весь утверждённый Порошенко замысел ООС состоит в обстрелах сопредельной территории, диверсиях и так называемых "жабьих прыжках".

Однако Наев утверждает, что в плане содержится и "гуманитарная составляющая". По словам генерала, предполагается дальнейшее восстановление инфраструктуры и мирной жизни на "этих территориях". Особенно циничное заявление, если учесть, что сам Наев отдаёт приказы на уничтожение инфраструктуры и на демонтаж той самой мирной жизни.

По словам Наева, украинская армия "выстояла в борьбе с врагом, показав мощь своего оружия и стабилизировав линию соприкосновения".

Наев заявил, что объединённые силы осуществили "принуждение врага к снижению интенсивности ведения огня".

Наев:

Не нарушая Минских договоренностей, возвращено под контроль около 24 квадратных км территорий, включая 3 населённых пункта.

Удивительная логика. Как можно, не нарушив Минских соглашений, захватить территорию и находящиеся на ней населённые пункты? Г-н Наев на этот вопрос, конечно же, не ответит.

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