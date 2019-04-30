Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков

Глава Минобороны отметил, что ведомство оказывает помощь партнерам в регионе в модернизации вооруженных сил и повышении их боевых возможностей

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Минобороны России повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии и принимает другие меры, чтобы предотвратить проникновение боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников в Центральной Азии, заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

"В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, укрепляем их потенциал реагирования на кризисные ситуации", - сказал Шойгу в понедельник в Бишкеке, выступая на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Он отметил, что Минобороны РФ оказывает помощь партнерам в регионе в модернизации вооруженных сил и повышении их боевых возможностей. "Прежде всего это касается оснащения вооружением и военной техникой, обучения кадров и боевой подготовки войск. Только сегодня в торжественной обстановке передали Вооруженным силам Киргизии вертолеты Ми-8МТ и боевые машины БРДМ-2М", - напомнил министр.

В сентябре на полигоне Донгуз (Оренбургская область) планируется провести учения "Центр-2019", направленные на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. На маневры приглашены воинские контингенты стран ШОС, сообщил Шойгу. Кроме того, отработку некоторых практических действий войск предлагается провести на полигонах партнеров по ШОС."Ожидаем окончательные решения по степени участия в данных учениях. При их подготовке будет учтен опыт антитеррористической операции в Сирии. Считаем, что знание тактических приемов террористов позволит повысить эффективность механизмов реагирования", - сказал министр.

Он также предложил с учетом председательства РФ в ШОС в следующем году провести очередные антитеррористические командно-штабные учения "Мирная миссия - 2020" на российской территории.