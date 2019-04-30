Подводный шпион? Кита заподозрили в работе на Россию

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

В Норвегии рыбаки встретились с белухой, на шее которой была крепко затянута "упряжь" с камерой и надписью "Оборудование Санкт-Петербурга". Местные эксперты сразу выдвинули предположение, что это животное работает на российскую разведку, тем более что в России функционирует центр подготовки боевых дельфинов.

Норвежские рыбаки встретили у побережья Финнмарка белуху, на которой была "упряжь" с креплением от камеры GoPro, сообщает Dagbladet. Причем на самой упряжке была надпись "Оборудование Санкт-Петербурга".

Животное спокойно, не пугаясь людей, плавало между лодок и даже позволяло себя гладить. О таком случае рыбаки рассказали экспертам. Профессор Норвежского арктического университета в Тромсе Аудун Рикардсен констатировал, что белуха явно была хорошо знакома с людьми и часто получала от них пищу, поэтому и не боялась подплывать к рыболовам.

По его словам, ни российские, ни норвежские исследователи не надевают на китов оборудование с камерой, поэтому он предположил, что это могли сделать представители Северного флота в Мурманске.

Туго затянутые ремни с оборудованием удалось снять с белухи только после спуска в воду в гидрокостюме. Животное покормили и отпустили на волю.

Российский полковник в отставке Виктор Баранец подтвердил факт, что российские спецслужбы используют в своей работе дельфинов, но их ни от кого не скрывают. Всем известно, что в Севастополе есть центр боевых дельфинов, которые решают разнообразные задачи, отметил военный.

Он пояснил, что дельфинов используют для изучения дна и уничтожения иностранных лазутчиков.

"Норвежцы еще, наверное, хотели бы, чтобы было прикреплено удостоверение офицера ГРУ - дельфина. Вы же знаете, что есть еще паранойя норвежская или скандинавская, которая в любом бревне, которое там плавает, видит либо нашу атомную подводную лодку, либо нашего подводного пловца", - сказал полковник радиостанции "Говорит Москва".

Кроме того, Баранец подчеркнул, что российский флот не стал бы ничего вешать на дельфина, если бы животное действительно использовалось в разведывательных целях. "Мы же не идиоты. Если бы с помощью этого животного мы вели разведку, мы что, написали бы еще номер телефона мобильного, в случае чего - позвоните?" - пошутил военный.

К тому же он обратил внимание, что в научных целях морских обитателей используют многие страны по всему миру.

Эти животные действительно работают на людей давно и не только для исследования водоемов, но и для выполнения военных задач. Например, в Севастополе центр подготовки боевых дельфинов существует с 1973 года. Животных использовали для подрыва кораблей, поиска оружия и многих других боевых целей.

Но в мае прошлого года постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что живущие в севастопольском центре боевые дельфины "отказались подчиняться" российским военным и якобы по этой причине героически погибли, объявив голодовку. Он отметил, что эти дельфины раньше принадлежали Военно-морским силам ВСУ Украины, а после ухода украинской армии не смогли смириться с присутствием российских военных.

Более того, украинских дельфинов-патриотов постпред президента поставил в пример военным. "Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины", - посетовал Бабин.

За два года до этого инцидента Минобороны РФ сообщило о закупке новых молодых афалин взамен постаревших дельфинов. Это было также связано с необходимостью обновлять популяцию животных, которые обучаются в Севастопольском океанариуме.

Тогда в ведомстве приняли решение приобрести пять молодых дельфинов-афалин стоимость 350 тыс. рублей каждый.

Учения с боевыми дельфинами продолжались и в напряженном для Севастополя 2014 году, о чем сообщал его губернатор Сергей Меняйло. Тогда тренировки проходили с семью из десяти протестированных млекопитающих.

На сегодняшний день в мире есть лишь два центра подготовки боевых дельфинов: в Сан-Диего (США) и Севастополе. Если в самом начале их использовали для борьбы с боевыми пловцами, подрыва кораблей и поиска оружия, то после распада СССР и раздела Черноморского флота Украина приспособила их к выполнению преимущественно мирных задач. Например, они лечили и восстанавливали детей и инвалидов.

В 2012 году украинские военные решили возобновить боевую подготовку животных, но после 2014 года эти проекты свернули. К 2018 году информации о проведении украинскими ВМС работ по использованию морских млекопитающих не было.

Лидия Мисник