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30.04.2019
Военное обозрение

ВКС России нанесли очередные удары по позициям боевиков

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Самолеты российских ВКС нанесли ряд точечных ударов по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб в ответ на две попытки в течении 72-х часов атаковать авиабазу "Хмеймим" с помощью беспилотников.

Источник изображения: topwar.ru

По имеющейся информации, к нападению причастны подмявшие под себя большую часть идлибской зоны деэскалации боевики коалиции террористических группировок "Хайят Тахрир аш-Шам", которую возглавляют террористы из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра".

Как сообщается, в ответ на попытки атаки российской авиабазы, самолеты ВКС РФ Су-24 и Су-35 нанесли удары по самым горячим точкам на границе между провинциями Идлиб и Хама, в районах боестолкновений террористов с правительственными силами. При этом о запланированных ударах Россия заранее информировала турецкую сторону по налаженным каналам взаимодействия.

Между тем арабские СМИ сообщают, что российские ВКС уже четвертый день подряд наносят авиаудары по террористам на северо-западе Сирии. Удары в основном наносятся по удерживаемому боевиками населенному пункту Трамла на юге провинции Идлиб и ряду объектов вдоль трассы Хама-Идлиб, принадлежащих террористической коалиции.

При этом утверждается, что за апрель самолеты ВКС России нанесли ударов по террористам больше, чем за все месяцы этого года взятые вместе.

Как заявил военный эксперт Борис Рожин в беседе с корреспондентом "Федерального агенства новостей", в настоящее время сирийские правительственные силы не могут приступить к наземной операции в провинции Идлиб, поскольку Турция выступает против, а Россия "ведет сложную политическую игру" с целью изменения позиции Анкары. В тоже время активизация террористов дает России законный повод нанести удары по их объектам и позициям.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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