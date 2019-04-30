Более 20 новых разработок представит холдинг "Швабе" на оружейной выставке в Турции

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Различные образцы прицельной, наблюдательной и другой техники покажет холдинг "Швабе" на открывающейся в Стамбуле во вторник международной выставке оборонной промышленности IDEF 2019, сообщает пресс-служба холдинга.

"Ключевыми экспонатами станут первая российская SWIR-камера, которая способна визуализировать ИК-изображение диапазона от 0,9 до 1,7 мкм и очки вертолетные ночные ОВН-1. Устройство предназначено для пилотирования вертолетов в ночных условиях и оснащено встроенной системой автоматической регулировки яркости при изменении условий внешней освещенности", - сказано в сообщении, поступившем а "Интерфакс " в понедельник.

Кроме того, на стенде будут представлены квадрокоптер ORION-DRONE, ультрафиолетовая камера ULTRA, тепловизор "Анакат", коллиматорные прицелы, лазерные целеуказатели и другие изделия. Всего на IDEF "Швабе" привезет более 20 разработок, предназначенных для решения задач в области национальной обороны, государственной и общественной безопасности.

"Сегодня мы имеем устойчивые партнерские отношения с турецкой стороной, и продукция холдинга пользуется в данном регионе спросом. Поэтому с точки зрения наращивания экспортного потенциала этот рынок для нас важен. На выставке мы покажем технику, которая получила высокую оценку экспертного сообщества", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков, которого цитирует пресс-служба.