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30.04.2019
Военное обозрение

В США предложили ввести еще больше санкций, так как до России "не доходит"

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Соединенным Штатам необходимо ввести против России еще больше санкций, так как до русских "не дошло", что хотел сказать им Вашингтон, вводя свои ограничения. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS News. Перевод предоставлен в переводе ИноТВ.

Источник изображения: topwar.ru

Американский сенатор от республиканской партии Линдси Грэм, являющийся ярым русофобом, в эфире CBS News подчеркнул, что количество санкций, введенных против России необходимо не уменьшать, а наоборот увеличивать. При этом вводить дополнительные антироссийские ограничения необходимо уже сейчас, до 2020 года, так как послание со стороны США до русских "явно не дошло".

Он заявил, что различным комитетам Сената США необходимо в кратчайшие сроки выработать необходимые санкции против России, поскольку она будет вмешиваться в выборы США в 2020 году.

Ведь Россия всё ещё собирается этим заниматься. Главное, что я извлёк для себя из расследования спецпрокурора Мюллера: они активно участвовали в выборах 2016 года. Они вновь нацеливаются на нас. Я бы хотел остановить их. И один из способов помешать им — заставить их заплатить

- заявил сенатор.

Грэм сообщил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и настоять на введении еще большего количества антироссийских санкций до начала американских выборов.

В Москве неоднократно заявляли, что все заявления о вмешательстве России в американские выборы, являются очередными "страшилками", направленными на создание образа "страшной России, готовой напасть на США" и никакой доказательной базы под собой не имеющих.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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